Suspeita de fraude: aposentado descobre 9 empréstimos em seu nome

Geraldo Pinto da Vitória descobriu nove empréstimos consignados em seu nome Crédito: Sindicato dos Aposentados do Espírito Santo

Descontado diretamente na folha do benefício previdenciário, os empréstimos consignados são um dos grandes vilões das finanças de aposentados . No caso de Geraldo Pinto da Vitória, 76 anos, a situação é ainda mais complicada: ele descobriu nove empréstimos em seu nome, e a suspeita principal é de fraude

Muitos dos consignados foram contratados em um mesmo dia, em diferentes bancos e quase no mesmo horário. Geraldo acumula 11 empréstimos no total, mas alega que somente dois foram contratados por ele; os outros foram feitos por terceiros, sem que soubesse.

Como o desconto dos consignados é feito diretamente na folha do benefício, ele está endividado e enfrenta dificuldades para pagar as contas.

“A maioria dos que está sendo descontado, inclusive de quantias maiores, R$ 10 mil, R$ 20 mil, não fui eu que fiz. Nunca vi a cor desse dinheiro, nunca falei com essas financeiras. Como uma pessoa que ganha dois salários mínimos tiraria dois, três empréstimos no mesmo dia, quase no mesmo horário?”

Ele lamenta o problema, que tem causado vários prejuízos.

"Claro que tem muita gente boa no mundo, mas fico decepcionado com o tanto de gente que faz falcatrua em nome da gente. Graças a Deus, meus filhos trabalham, mas imagine se eu tivesse mesmo que pegar empréstimo para suprir meus filhos?" Geraldo Pinto da Vitória - Aposentado

Sem saber como fará para pagar as contas, ele buscou o Sindicato dos Aposentados para entender como sair dessa situação. O órgão está dando assistência jurídica ao idoso para conseguir se livrar dessas dívidas não contratadas.

Entre os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , mais de 283,3 mil têm empréstimos ativos, descontados diretamente do benefício. O órgão não especificou quantos desses são aposentados, mas destacou que um único beneficiário pode ter mais de um empréstimo.

O diretor–executivo do Sindicato dos Aposentados no Espírito Santo, Jânio Araújo, diz que a situação preocupa e que os consignados estão entre as principais causas de endividamento entre os idosos.

"É uma situação triste e complicada. Existe um superendividamento e, muitas vezes, acontece esse problema: lançam vários empréstimos e cartões consignados que os aposentados nem fizeram" Jânio Araújo - Diretor–executivo do Sindicato dos Aposentados no Espírito Santo

A advogada civilista Flavia Lobo explica que, na maioria das vezes, os casos são resolvidos na esfera judicial. O aposentado consegue bloquear novos empréstimos por meio da plataforma Meu INSS , mas a ferramenta não soluciona empréstimos já concedidos ou contratados indevidamente.

“Além de ser um portal difícil para o aposentado, não vai resolver o empréstimo que já foi contratado, que já o levou a ser vítima de fraude. Pode fazer reclamação junto ao Procon também, mas é feita a mediação do contato entre a empresa e o aposentado e isso acaba sendo algo demorado, o que leva a um alto índice de judicialização, até mesmo pela urgência da questão, porque a pessoa depende do benefício.”

A advogada explica que há casos, inclusive, de empréstimos concedidos espontaneamente por financeiras, sem que tenha sido solicitado, e depois o aposentado precisa devolver, mas o procedimento é dificultado, havendo incidência de mais juros no período.

“Há muitos impasses, mas, na maioria dos casos que temos aqui, se comprova que aconteceu mesmo uma fraude. E é um parâmetro assim mesmo: cinco contratos, oito, mais até. Começa com um desconto pequeno e, quando a pessoa vai ver, tudo está comprometido e não tem dinheiro para receber.”

Bloqueio e desbloqueio de benefício para novos consignados pode ser feito pelo Meu INSS Crédito: Depositphotos

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) , informou, por meio da 35ª Promotoria Cível de Vitória, que se trata de um problema nacional e recebeu diversas denúncias sobre fraudes na contratação de consignados, principalmente em 2021 e 2022.

Já em 2023, houve queda no número de denúncias recebidas, o que o órgão atribui a ações realizadas pelo MP e por órgãos e entidades de defesa do consumidor.

Entre as iniciativas, foram propostas várias ações coletivas, inclusive por outros entes, contra instituições bancárias, obtendo-se decisões favoráveis para os consumidores.

Além disso. “foi proposta uma ação contra o INSS e Dataprev que modificou o critério de concessão de empréstimo. Antes, todos os benefícios de aposentadoria e pensão ficavam abertos automaticamente para empréstimos, o que facilitava a fraude (modelo Opt-out). Depois dessa ação, realiza-se o bloqueio de todos os benefícios, a fim de que aquele segurado que necessite de um empréstimo faça o desbloqueio de seu benefício (modelo Opt-in).”

O INSS informou que tem feito alertas para que seus segurados não caiam em armadilhas de golpistas e explicou que, por meio do extrato de benefício, que pode ser consultado na página na internet ou no aplicativo Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/), é possível acompanhar créditos e descontos realizados no pagamento.

No mesmo canal, é possível acessar o serviço de Bloqueio/Desbloqueio de Benefício para Empréstimo, que também pode ser feito pela Central 135. Ali, o segurado pode bloquear a contratação de novas operações de crédito consignado. Isto é, não tem efeito sobre operações de empréstimo já consignadas no pagamento.

“Por ser uma operação de consumo, realizada entre a instituição financeira e o segurado, em caso de discordância sobre a operação realizada, o segurado deve procurar diretamente a instituição financeira. Denúncia sobre empréstimo consignado irregular deve ser registrada no Portal do Consumidor no endereço www.consumidor.gov.br .”