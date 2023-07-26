Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Desenrola: órgão determina remoção de anúncios falsos no Google e Facebook
Olha o golpe!

Desenrola: órgão determina remoção de anúncios falsos no Google e Facebook

Empresas têm prazo de até 48 horas para cumprir a medida; Serasa divulga dicas para devedores

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 14:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2023 às 14:52
BRASÍLIA - A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) determinou, nesta quarta-feira (26), que as plataformas Google e Facebook retirem do ar anúncios falsos de suas páginas sobre o programa Desenrola. As empresas têm prazo de até 48h para cumprir a medida.
A Senacon determinou ainda que as plataformas adotem as medidas necessárias para que conteúdos não voltem a ser veiculados. O descumprimento de qualquer medida pode levar a multa diária de R$ 150 mil.
Pagamento, salário, dinheiro, renda
Serasa dá dicas de como deixar as contas em dia Crédito: Reprodução
A determinação foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (26). Ela foi assinada pelo secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous.
A Meta, dona do Facebook, disse, em nota, que não permite atividade fraudulentas na rede social e está removendo os anúncios enganosos sobre o Desenrola.
A Serasa ofereceu dicas para que o consumidor não caia em golpes envolvendo o Desenrola. A empresa reforçou que centraliza negociações em seu aplicativo Serasa, disponível na Play Store (Android) e App Store (iOS), e em seu site (neste link).
A companhia recomenda que os cidadãos desconfiem e não cliquem em links recebidos por emails ou aplicativos de mensagens e chequem a autenticidade dos sites.

Veja Também

Golpistas já distribuem links falsos do Desenrola Brasil no Facebook e WhatsApp

A Serasa disponibiliza um verificador de meio de pagamentos na plataforma Limpa Nome, também disponível na internet, no Google Play e na App Store. Ao todo, mais de 338 mil consultas foram feitas pelo validador desde novembro de 2022, diz a empresa.
Após fazer login com CPF e senha, o usuário deve selecionar "Soluções". Depois, ir até a opção "Validar Meio de Pagamento na seção Pagamentos". Por fim, é preciso acrescentar o código do Pix ou do código de barras no campo indicado.
Caso o boleto não seja da Serasa, verifique se, no campo beneficiário, consta uma instituição financeira autorizada a renegociar dívidas. As tentativas de fraudes podem ser registradas em boletins de ocorrência em delegacias online da Polícia Civil.
Na semana de estreia do Desenrola Brasil, a Serasa Experian viu as renegociações de dívidas crescerem 41% em sua plataforma em comparação à semana anterior ao lançamento do programa. Foram feitos 1,046 milhão de acordos entre 17 e 23 de julho, considerando dívidas bancárias e de outros segmentos.
Uma semana antes, entre os dias 10 e 16, 744,3 mil negociações foram fechadas. Os dados foram divulgados pela Serasa nesta terça-feira (25).

LEIA MAIS 

Desenrola Brasil: tirar famílias das dívidas é impulsionar o crescimento

Vantagens e alertas ao renegociar dívidas pelo programa Desenrola

Desenrola: tire suas dúvidas sobre programa de renegociação de dívidas

Veja como negociar as dívidas com os bancos pelo Desenrola

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Facebook Google Golpe Fraude Agências Núcleo Desenrola
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados