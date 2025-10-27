Sul do ES

Soldador de Marataízes está desaparecido e família pede ajuda

Ele foi visto pela última vez no dia 21 de outubro, perto da casa onde mora, no bairro Santa Rita. ""Ele é uma pessoa boa, sossegada", desabafou irmã

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:03

Enilson da Silva Almeida, de 58 anos, está desaparecido Crédito: Arquivo pessoal

Familiares do soldador Enilson da Silva Almeida, de 58 anos, pedem ajuda para encontrá-lo. Ele foi visto pela última vez no dia 21 de outubro, perto da casa onde mora, no bairro Santa Rita, em Marataízes, Sul do Espírito Santo. A irmã dele contou à reportagem que o homem já apresentou problemas de memória no passado, mas que nunca havia ficado longe da residência e sem dar notícias por tanto tempo.

"Ele é uma pessoa boa, sossegada, com muitas amizades. Como não o vi retornar para casa, fiquei preocupada. A gente está sem chão, já tem quase uma semana", disse a irmã. Quem tiver informações que ajude a encontrá-lo pode passar pelo Disque-Denúncia, 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.

