Soldador que estava desaparecido em Marataízes é encontrado em Cachoeiro

Foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27) o soldador Enilson da Silva Almeida, de 58 anos, que desapareceu em Marataízes, no Sul do Espírito Santo no dia 21. Segundo familiares, ele está internado em um hospital em Cachoeiro de Itapemirim desde a madrugada de quarta (22), quando foi atropelado por uma bicicleta em Itaoca. Mais detalhes sobre o estado de saúde dele não foram divulgados.