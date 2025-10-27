A Gazeta - Agora

Soldador que estava desaparecido em Marataízes é encontrado em Cachoeiro

Publicado em 27/10/2025 às 19h00
Enilson da Silva Almeida, de 58 anos, está desaparecido em Marataízes
Enilson da Silva Almeida estava desaparecido Crédito: Arquivo pessoal

Foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27) o soldador Enilson da Silva Almeida, de 58 anos, que desapareceu em Marataízes, no Sul do Espírito Santo no dia 21. Segundo familiares, ele está internado em um hospital em Cachoeiro de Itapemirim desde a madrugada de quarta (22), quando foi atropelado por uma bicicleta em Itaoca. Mais detalhes sobre o estado de saúde dele não foram divulgados. 

