Encontrada jovem de 14 anos que desapareceu em Fundão

A estudante Samara Salles Ramos, encontrada em Fundão Crédito: Acervo pessoal

A estudante Samara Salles Ramos, de 14 anos, que estava desaparecida desde quinta-feira (09), foi localizada nesta sábado (11). A família tinha percebido que a jovem não estava em casa durante a noite, por volta das 23h, e mobilizou a polícia e a comunidade com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais.

Samara Salles Felipe, de 14 anos, mora com os pais e o irmão de 9 anos em Praia Grande, Fundão. No dia do suposto desaparecimento, o pai, Dan Robert, acordou por voltas das 23h e não encontrou a filha no quarto e se desesperou com a situação.

Ele explicou que, na tarde de quinta-feira (09), a filha foi para a casa de uma amiga. "Acabou ficando tarde e ela ficou com medo de retornar para casa e dormiu na casa da amiga. Mas graças a ajuda dos amigos conseguimos localizá-la. Já está em casa e bem. Agradeço o apoio de todos. Nestas horas a gente fica desesperado", informou.

O caso chegou a ser registrado na Delegacia de Fundão. Dan Robert, pai da estudante explicou que o telefone da filha estava quebrado.