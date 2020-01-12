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Enquanto pais dormiam

Encontrada jovem de 14 anos que desapareceu em Fundão

Estudante passou a tarde na residência de uma amiga e, como ficou tarde, não retornou para casa. Família chegou a registrar ocorrência na Polícia Civil

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 10:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 10:37
A estudante Samara Salles Ramos, encontrada em Fundão Crédito: Acervo pessoal
A estudante Samara Salles Ramos, de 14 anos, que estava desaparecida desde quinta-feira (09), foi localizada nesta sábado (11). A família tinha percebido que a jovem não estava em casa durante a noite, por volta das 23h, e mobilizou a polícia e a comunidade com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais.
Samara Salles Felipe, de 14 anos, mora com os pais e o irmão de 9 anos em Praia Grande, Fundão. No dia do suposto desaparecimento, o pai, Dan Robert, acordou por voltas das 23h e não encontrou a filha no quarto e se desesperou com a situação.
Ele explicou que, na tarde de quinta-feira (09), a filha foi para a casa de uma amiga. "Acabou ficando tarde e ela ficou com medo de retornar para casa e dormiu na casa da amiga. Mas graças a ajuda dos amigos conseguimos localizá-la. Já está em casa e bem. Agradeço o apoio de todos. Nestas horas a gente fica desesperado", informou.
O caso chegou a ser registrado na Delegacia de Fundão. Dan Robert, pai da estudante explicou que o telefone da filha estava quebrado.

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