Volta dos ônibus tem terminais lotados na Grande Vitória

Após protesto de rodoviários, ônibus voltaram a circular na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Todas as garagens foram fechadas por membros do sindicato ainda na madrugada. Com isso, nenhum ônibus do Transcol circulou até as 9h, quando os coletivos voltaram a fazer as viagens, segundo o presidente do Sindirodoviários, Marcos Alexandre. As quatro horas de paralisação foram suficientes para dificultar a vida de quem precisava chegar ao trabalho e para provocar aglomeração quando o serviço voltou a funcionar.

Após protesto, terminais da Grande Vitória fica lotados

A categoria protesta para que motoristas e cobradores recebam, o quanto antes, a vacina contra a Covid-19, alegando mortes pela doença entre os profissionais.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, falou com a TV Gazeta sobre o protesto dos rodoviários, dizendo que o ato é estabanado e irresponsável por acontecer sem aviso e pegando a população de surpresa. "É uma irresponsabilidade do sindicato, não pode fazer esse tipo de atitude no momento de volta do Transcol. Estamos aí há quase duas semanas sem transporte público, então, era a retomada do Transcol para atender toda a população. E agora, de forma estabanada e irresponsável mais uma vez o sindicato vem parando o Transcol, uma ferramenta que só prejudica a população", disse.

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Damasceno destacou os prejuízos causados à população e, principalmente, aos trabalhadores da saúde que fazem a troca de turno nos hospitais pela manhã e acabaram ficando sem o transporte público. Ele diz ainda que a responsabilidade de definir grupos prioritários é do governo federal.