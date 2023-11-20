Vila Velha anuncia volta das bikes compartilhadas e integração com Vitória

Vila Velha terá compartilhamento de bikes e integração com Vitória Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV

As bicicletas compartilhadas voltarão às ruas de Vila Velha no dia 3 dezembro. Esta é a data escolhida pela Prefeitura de Vila Velha para a retomada do compartilhamento de bikes na cidade, que desta vez contará com uma integração com Vitória , município vizinho que já tem um sistema semelhante. Em um vídeo publicado no último sábado (18) nas redes sociais, a prefeitura do município informou que as bikes "estão voltando e com novidades". Nesta segunda-feira (20), mais informações foram divulgadas. O sistema utilizado em Vila Velha se chamará "Bikes".

Detalhes como data de início, valores dos passes e a integração com a capital do Espírito Santo foram divulgados pela prefeitura. Na prática, quem retirar uma bike em Vila Velha poderá devolver em Vitória e vice-versa. Os valores dos passes serão diferentes de acordo com o período de uso e da integração entre as cidades. Serão 21 estações com uma frota de 210 bicicletas.

Vila Velha voltará a ter bikes compartilhadas no dia 3 de dezembro

Bikes compartilhadas em VV: o que você precisa saber

Quando o sistema voltará a funcionar em Vila Velha?

A data escolhida pela Prefeitura de Vila Velha é o dia 3 de dezembro (domingo). Nesta data, haverá um evento de lançamento na Praça do Ciclista, em Vila Velha, a partir das 8h, com entrada gratuita e aberto ao público. A partir do primeiro dia de funcionamento, os moradores já poderão fazer valer a integração: retirar uma bike em Vila Velha e devolver em Vitória, por exemplo.

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De acordo com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, a administração municipal está investindo ao todo R$ 142 milhões, considerando a construção de 28 quilômetros de ciclovias e a melhoria de 34 quilômetros de vias para os ciclistas. “Promoção de saúde, de qualidade de vida e opção para deslocamento, seja para trabalhar ou conhecer nossa cidade, são alguns dos benefícios da volta deste projeto", afirma o prefeito.

Onde estarão as estações?

Em Vitória, onde o sistema compartilhado já existe, são 35 estações adultas e 3 estações infantis. Em Vila Velha, serão instaladas 21 estações até janeiro. Segundo a prefeitura, 11 delas já poderão ser utilizadas no dia 3 de dezembro. Em janeiro, outras dez serão inauguradas, chegando a 21. Em um primeiro momento, a estação da Praça do Ciclista vai oferecer as bikes adultas e infantis. As 21 instalações terão, ao todo, uma frota de 210 bicicletas.

Integração com Vitória: como funciona e o que significa?

Até janeiro deste ano, Vila Velha tinha um sistema de bikes compartilhadas . As bicicletas, no entanto, estavam restritas ao município e precisavam ser devolvidas na cidade. A partir do dia 3 de dezembro, os moradores e turistas que utilizarem o serviço poderão, por exemplo, passar pela Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, e deixar a bike na cidade vizinha.

O projeto, que é de responsabilidade da Prefeitura de Vila Velha, está sendo realizado em parceria com o Sicoob ES e a Unimed Vitória. A operação do sistema será feita pela empresa Serttel, que também é responsável pelo gerenciamento do Bike Vitória.

Qual o valor necessário para usar o bike Vila Velha?

Independentemente de onde a bicicleta for retirada, o cliente poderá optar pela devolução em Vitória ou Vila Velha. Basta realizar o cadastro, fazer o login e informar os dados do cartão de crédito para pagamento. Com a localização das estações no mapa, os usuários podem retirar as bicicletas e fazer a devolução em qualquer estação disponível.

Os valores para uso em Vila Velha:

Passe Diário por R$ 8,00



Passe Mensal por R$ 18,00



Passe Anual por R$ 120,00



Para ter o benefício de retirar o equipamento nas duas cidades, é preciso pagar a “Taxa de Integração”, somadas aos passes já adquiridos, com valores de R$ 2 para o Passe Diário, R$ 7 para o Passe Mensal e R$ 30 no Passe Anual.

Quem quiser utilizar a integração terá que pagar os seguintes valores:

Passe Diário por R$ 10,00



Passe Mensal por R$ 25,00



Passe Anual por R$ 150,00



A contratação dos pacotes para retirar as bicicletas ocorre exclusivamente pelo aplicativo Bikes, disponível para sistemas Android e IOS, ou no site www.borabikes.com.br, a partir do próximo dia 30 de novembro.

Anúncio foi feito dez meses após rompimento de empresa em Vila Velha

A Gazeta reuniu as Em julho deste ano,reuniu as principais questões sobre as bikes compartilhadas na cidade . As bicicletas compartilhadas estão indisponíveis na cidade desde o dia 23 de janeiro deste ano, ou seja, há dez meses. Na época, a empresa Tembici informou que encerrou as operações por 'decisão estratégica'. A prefeitura, então, prometeu que a cidade voltaria a ter um sistema semelhante até o final de junho de 2023 – o que não aconteceu.