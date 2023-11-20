As bicicletas compartilhadas voltarão às ruas de Vila Velha no dia 3 dezembro. Esta é a data escolhida pela Prefeitura de Vila Velha para a retomada do compartilhamento de bikes na cidade, que desta vez contará com uma integração com Vitória, município vizinho que já tem um sistema semelhante. Em um vídeo publicado no último sábado (18) nas redes sociais, a prefeitura do município informou que as bikes "estão voltando e com novidades". Nesta segunda-feira (20), mais informações foram divulgadas. O sistema utilizado em Vila Velha se chamará "Bikes".
Detalhes como data de início, valores dos passes e a integração com a capital do Espírito Santo foram divulgados pela prefeitura. Na prática, quem retirar uma bike em Vila Velha poderá devolver em Vitória e vice-versa. Os valores dos passes serão diferentes de acordo com o período de uso e da integração entre as cidades. Serão 21 estações com uma frota de 210 bicicletas.
Vila Velha voltará a ter bikes compartilhadas no dia 3 de dezembro
No dia 31 de outubro, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, detalhou que a capital tinha interesse em integrar o sistema com o município de Vila Velha. A intenção, então, foi concretizada e entra na prática no dia 3 de dezembro.
Bikes compartilhadas em VV: o que você precisa saber
- Quando o sistema voltará a funcionar em Vila Velha?
A data escolhida pela Prefeitura de Vila Velha é o dia 3 de dezembro (domingo). Nesta data, haverá um evento de lançamento na Praça do Ciclista, em Vila Velha, a partir das 8h, com entrada gratuita e aberto ao público. A partir do primeiro dia de funcionamento, os moradores já poderão fazer valer a integração: retirar uma bike em Vila Velha e devolver em Vitória, por exemplo.
Vila Velha anuncia volta das bikes compartilhadas e integração com Vitória
De acordo com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, a administração municipal está investindo ao todo R$ 142 milhões, considerando a construção de 28 quilômetros de ciclovias e a melhoria de 34 quilômetros de vias para os ciclistas. “Promoção de saúde, de qualidade de vida e opção para deslocamento, seja para trabalhar ou conhecer nossa cidade, são alguns dos benefícios da volta deste projeto", afirma o prefeito.
- Onde estarão as estações?
Em Vitória, onde o sistema compartilhado já existe, são 35 estações adultas e 3 estações infantis. Em Vila Velha, serão instaladas 21 estações até janeiro. Segundo a prefeitura, 11 delas já poderão ser utilizadas no dia 3 de dezembro. Em janeiro, outras dez serão inauguradas, chegando a 21. Em um primeiro momento, a estação da Praça do Ciclista vai oferecer as bikes adultas e infantis. As 21 instalações terão, ao todo, uma frota de 210 bicicletas.
- Integração com Vitória: como funciona e o que significa?
Até janeiro deste ano, Vila Velha tinha um sistema de bikes compartilhadas. As bicicletas, no entanto, estavam restritas ao município e precisavam ser devolvidas na cidade. A partir do dia 3 de dezembro, os moradores e turistas que utilizarem o serviço poderão, por exemplo, passar pela Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, e deixar a bike na cidade vizinha.
O projeto, que é de responsabilidade da Prefeitura de Vila Velha, está sendo realizado em parceria com o Sicoob ES e a Unimed Vitória. A operação do sistema será feita pela empresa Serttel, que também é responsável pelo gerenciamento do Bike Vitória.
- Qual o valor necessário para usar o bike Vila Velha?
Independentemente de onde a bicicleta for retirada, o cliente poderá optar pela devolução em Vitória ou Vila Velha. Basta realizar o cadastro, fazer o login e informar os dados do cartão de crédito para pagamento. Com a localização das estações no mapa, os usuários podem retirar as bicicletas e fazer a devolução em qualquer estação disponível.
Os valores para uso em Vila Velha:
- Passe Diário por R$ 8,00
- Passe Mensal por R$ 18,00
- Passe Anual por R$ 120,00
Para ter o benefício de retirar o equipamento nas duas cidades, é preciso pagar a “Taxa de Integração”, somadas aos passes já adquiridos, com valores de R$ 2 para o Passe Diário, R$ 7 para o Passe Mensal e R$ 30 no Passe Anual.
Quem quiser utilizar a integração terá que pagar os seguintes valores:
- Passe Diário por R$ 10,00
- Passe Mensal por R$ 25,00
- Passe Anual por R$ 150,00
A contratação dos pacotes para retirar as bicicletas ocorre exclusivamente pelo aplicativo Bikes, disponível para sistemas Android e IOS, ou no site www.borabikes.com.br, a partir do próximo dia 30 de novembro.
Anúncio foi feito dez meses após rompimento de empresa em Vila Velha
Em julho deste ano, A Gazeta reuniu as principais questões sobre as bikes compartilhadas na cidade. As bicicletas compartilhadas estão indisponíveis na cidade desde o dia 23 de janeiro deste ano, ou seja, há dez meses. Na época, a empresa Tembici informou que encerrou as operações por 'decisão estratégica'. A prefeitura, então, prometeu que a cidade voltaria a ter um sistema semelhante até o final de junho de 2023 – o que não aconteceu.
Desde a saída da empresa Tembici, não havia um sistema de compartilhamento de bicicletas em Vila Velha - município com a segunda maior malha cicloviária do Estado, ficando atrás apenas de Vitória.