Vitória quer integrar bicicletas compartilhadas com Vila Velha

Após inaugurar mais uma estação do Bike Vitória, sistema de bicicletas compartilhadas da Capital, nesta terça-feira (31), próximo ao aquaviário da Praça do Papa, a Prefeitura de Vitória anunciou para A Gazeta ter interesse em integrar o sistema com o município de Vila Velha.
“A Prefeitura de Vitória tem o interesse de haver integração entre os sistemas de Vitória e Vila Velha. Vamos aguardar a conclusão dos trâmites em Vila Velha para buscar a integração”, afirmou o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano.
Desde janeiro deste ano a cidade está sem as bicicletas compartilhadas do Bike VV, operado pela Tembici. Na época, a empresa disse que o encerramento das atividades foi uma “decisão estratégica”.
A Prefeitura de Vila Velha, então, prometeu que o sistema voltaria a operar em junho, mas isso não ocorreu. O Executivo municipal chegou a publicar um aviso de licitação em dezembro de 2022, mas não houve interessados em participar.
Diante do desinteresse das empresas em operar pelo modelo de licitação, a prefeitura aprovou em abril deste ano uma lei que instituiu o “Sistema Público de Compartilhamento de Bicicletas Públicas - Bike VV”.
A lei permite que o município realize contratações, parcerias público-privadas e obras relacionadas à mobilidade com bikes. Garante ainda a concessão de subsídio ao contratado ou concessionário para fins de implantação, operação e custeio do Bike VV.
Procurada novamente pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha informou que até o fim do mês de novembro pode ter novidade em relação à contratação de uma empresa. Questionada sobre a integração com Vitória, o Executivo municipal afirmou que é uma possibilidade.
Conexões entre as cidades
A integração proposta pelas prefeituras vem em um momento em que surgiram mais opções de conexão entre as cidades. Em agosto foram inaugurados o aquaviário, que conta com espaço para colocar bicicletas, e a ciclovia da Terceira Ponte.
Segundo Alex Mariano, ir da Capital para Vila Velha com o Bike Vitória é permitido. A travessia, no entanto, esbarra em alguns entraves: a falta de estações para deixar as bicicletas e o limite de tempo para andar com elas. Viagens com duração de mais de 75 minutos são tarifadas em R$ 5,00 por cada 30 minutos excedentes.