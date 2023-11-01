Vitória quer integrar bicicletas compartilhadas com Vila Velha

Prefeitura inaugura estação do Bike Vitória no aquaviário da Praça do Papa Crédito: Marcos Salles/Divulgação

A Gazeta ter interesse em integrar o sistema com o município de Vila Velha. Após inaugurar mais uma estação do Bike Vitória, sistema de bicicletas compartilhadas da Capital, nesta terça-feira (31), próximo ao aquaviário da Praça do Papa , a Prefeitura de Vitória anunciou parater interesse em integrar o sistema com o município de Vila Velha.

“A Prefeitura de Vitória tem o interesse de haver integração entre os sistemas de Vitória e Vila Velha. Vamos aguardar a conclusão dos trâmites em Vila Velha para buscar a integração”, afirmou o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano.

A Prefeitura de Vila Velha, então, prometeu que o sistema voltaria a operar em junho, mas isso não ocorreu . O Executivo municipal chegou a publicar um aviso de licitação em dezembro de 2022, mas não houve interessados em participar.

Diante do desinteresse das empresas em operar pelo modelo de licitação, a prefeitura aprovou em abril deste ano uma lei que instituiu o “Sistema Público de Compartilhamento de Bicicletas Públicas - Bike VV”.

A lei permite que o município realize contratações, parcerias público-privadas e obras relacionadas à mobilidade com bikes. Garante ainda a concessão de subsídio ao contratado ou concessionário para fins de implantação, operação e custeio do Bike VV.

Procurada novamente pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha informou que até o fim do mês de novembro pode ter novidade em relação à contratação de uma empresa. Questionada sobre a integração com Vitória, o Executivo municipal afirmou que é uma possibilidade.

Conexões entre as cidades

A integração proposta pelas prefeituras vem em um momento em que surgiram mais opções de conexão entre as cidades. Em agosto foram inaugurados o aquaviário, que conta com espaço para colocar bicicletas, e a ciclovia da Terceira Ponte.