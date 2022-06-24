Vídeo: Parque da Manteigueira será cercado e terá mirante em Vila Velha

O Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, localizado na Glória, em Vila Velha , será reestruturado e cercado. Na manhã de quinta-feira (23), o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, assinou a Ordem de Serviço para o início das obras de cercamento do local.

Para cercar o parque, serão utilizados 755 metros de gradis nylofor 3D, com pintura eletrostática, postes e acessórios. O projeto visa melhorar a segurança do parque, a fim de evitar que pessoas entrem fora do horário de funcionamento. O valor do investimento é de R$ 474 mil, com prazo de conclusão de 60 dias.

Além de ser todo cercado, o parque terá obras para melhorar a infraestrutura. O projeto de estruturação está orçado em R$ 4 milhões e, de acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vila Velha, Ricardo Klippel Borgo, os envelopes da licitação serão abertos na próxima semana. A obra tem previsão de ser iniciada ainda este ano, sendo finalizada até o final de 2023.

Objetivo das obras é tornar o local mais atrativo, familiar e turístico. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

O projeto de reestruturação completo do parque visa também a construção de um novo pórtico de acesso, reforma da sede administrativa, construção do centro de apoio ao turista, píer na Prainha do Manguezal, mirante da Pedra do Urubu, melhoria das trilhas, bicicletário, guarita e estacionamento.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo , afirmou que as obras são importantes não só para o turismo, mas também para o desenvolvimento sustentável da cidade. “Essa é mais uma obra de valorização das áreas verdes do município, de respeito à flora e à fauna da cidade e que vai nos permitir a abertura sustentável de um lugar lindo como esse, antes abandonado, de forma equilibrada, para receber famílias, alunos das escolas da rede municipal e turistas de todos os lugares”, contou.