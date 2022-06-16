Vila Velha é sempre referência para receber etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Crédito: Matheus Vidal/Inovafoto/CBV

Your browser does not support the audio element. Tudo pronto para Vila Velha virar a "capital brasileira" do vôlei de praia

Celeiro de talentos no vôlei de praia, o Espírito Santo é praticamente uma parada obrigatória no calendário nacional do esporte ao longo de sua temporada. E desta vez não será diferente. De 22 a 29 de junho, Vila Velha vai receber a sexta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2022 e a etapa única do Circuito sub-17.

Vai ser na areia da Praia da Costa, mais precisamente em arena que já está sendo montada na altura do cruzamento da Avenida Gil Veloso com a Avenida Champagnat, que os principais nomes do cenário nacional vão desfilar técnica em busca do lugar mais alto do pódio. A expectativa também é grande pela participação de atletas capixabas, que sempre disputam o circuito em bom número.

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, justamente no vôlei de praia e subsecretário de Esportes de Vila Velha, Fábio Luiz acredita que quem comparecer à arena vai presenciar uma bela competição.

"Minha expectativa é a melhor possível. Quando você tem um prefeito atleta tudo é diferente, Vila Velha respira esporte, estamos transformando a cidade em um local atrativo para pequenos, médios e grandes eventos esportivos, com diversas modalidades. O vôlei de praia está presente em toda nossa orla, temos a melhor praia, a melhor areia e os melhores atletas. Nossos atletas do programa bolsa atleta Vila Velha estão representando a cidade por todo Brasil e agora chegou a hora de jogar em casa. Temos o Bruno Schimidt, Luciano de Paula, Júlia e David. Posso falar com propriedade: vai ser um grande evento, sempre joguei e ganhei nestas areias, os atletas de todo Brasil adoram jogar em Vila Velha."

COMPETIÇÕES

Nesta temporada o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia estreou um novo formato. O tradicional torneio passou a ser dividido em duas competições por etapa. O Aberto reúne as duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo qualifying. Já o Top 8 será disputado pelas sete duplas mais bem ranqueadas, além de um convidado especial: o campeão do Aberto anterior, que ganha o wild card como bônus pela performance. A dupla vencedora de cada etapa Top 8 e seu técnico também terão um benefício. Eles vão receber da CBV o custeio de passagem, hospedagem, transporte e alimentação para disputar uma etapa do Circuito Mundial.