Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em casa

Tudo pronto para Vila Velha virar a "capital brasileira" do vôlei de praia

De 22 a 29 de junho, a Praia da Costa vai receber a sexta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2022 e a etapa única do circuito sub-17

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

16 jun 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vila Velha é sempre referência para receber etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
Vila Velha é sempre referência para receber etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Crédito: Matheus Vidal/Inovafoto/CBV
Tudo pronto para Vila Velha virar a "capital brasileira" do vôlei de praia
Celeiro de talentos no vôlei de praia, o Espírito Santo é praticamente uma parada obrigatória no calendário nacional do esporte ao longo de sua temporada. E desta vez não será diferente. De  22 a 29 de junho, Vila Velha vai receber a sexta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2022 e a etapa única do Circuito sub-17. 
Vai ser na areia da Praia da Costa, mais precisamente em arena que já está sendo montada na altura do cruzamento da Avenida Gil Veloso com a Avenida Champagnat, que os principais nomes do cenário nacional vão desfilar técnica em busca do lugar mais alto do pódio. A expectativa também é grande pela participação de atletas capixabas, que sempre disputam o circuito em bom número.

Veja Também

Embalado por conquistas no Mare Nostrum, capixaba João Gomes mira o Mundial

Vale destinou R$ 19,6 milhões para projetos via Lei do Esporte no ES em 2022

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, justamente no vôlei de praia e subsecretário de Esportes de Vila Velha, Fábio Luiz acredita que quem comparecer à arena vai presenciar uma bela competição. 
"Minha expectativa é a melhor possível. Quando você tem um prefeito atleta tudo é diferente, Vila Velha respira esporte, estamos transformando a cidade em um local atrativo para pequenos, médios e grandes eventos esportivos, com diversas modalidades. O vôlei de praia está presente em toda nossa orla, temos a melhor praia, a melhor areia e os melhores atletas. Nossos atletas do programa bolsa atleta Vila Velha estão representando a cidade por todo Brasil e agora chegou a hora de jogar em casa. Temos o Bruno Schimidt, Luciano de Paula, Júlia e David. Posso falar com propriedade: vai ser um grande evento, sempre joguei e ganhei nestas areias, os atletas de todo Brasil adoram jogar em Vila Velha."

COMPETIÇÕES

Nesta temporada o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia estreou um novo formato. O tradicional torneio passou a ser dividido em duas competições por etapa. O Aberto reúne as duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo qualifying. Já o Top 8 será disputado pelas sete duplas mais bem ranqueadas, além de um convidado especial: o campeão do Aberto anterior, que ganha o wild card como bônus pela performance. A dupla vencedora de cada etapa Top 8 e seu técnico também terão um benefício. Eles vão receber da CBV o custeio de passagem, hospedagem, transporte e alimentação para disputar uma etapa do Circuito Mundial. 
As duas competições acontecem em Vila Velha entre os dias 22 e 26 de junho. Já de 27 a 29 de junho, a arena abre seus portões para os jogadores mais jovens. São dos dias reservados para o Circuito Sub-17. Ao longo do ano serão disputadas 15 etapas. O total da premiação ultrapassa os 6 milhões de reais, um valor 25% superior ao da temporada 2020/2021.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Esportes Vôlei de praia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados