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Natação

Embalado por conquistas no Mare Nostrum, capixaba João Gomes mira o Mundial

Nadador embarca neste domingo (12) para Budapeste, na Hungria, onde vai lutar por uma medalha nos 50m peito no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

11 jun 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Aos 35 anos, João Gomes Jr está motivado para buscar uma medalha no Mundial
Aos 35 anos, João Gomes Jr está motivado para buscar uma medalha no Mundial Crédito: Igo Bione/Divulgação
A partir do próximo sábado (18), os melhores nadadores de diversos países estarão em Budapeste, na Hungria, para a disputa do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. O capixaba João Gomes Jr. viaja neste domingo (12) para participar da competição, motivado pelas quatro medalhas conquistadas no Circuito Mare Nostrum, em maio, preparatório para o Mundial.
João nadará os 50m peito, prova em que garantiu o índice no Troféu Brasil, no Rio de Janeiro (RJ), em abril, ao marcar na final o melhor tempo do mundo em 2022: 26s62. A eliminatória está programada para o dia 20, às 7h (de Brasília). As semifinais e final serão às 15h (de Brasília). 
“Viajo já no domingo para ter esses dias de adaptação, com o fuso, com o local, para entrar no clima da competição. Estou muito empolgado depois dessa disputa preparatória no Mare Nostrum, com uma expectativa que só aumenta”, afirma João.

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“Sinto que o corpo está melhorando a cada dia nos treinos, aproveitando para acertar detalhes, corrigir o que achamos que precisa ser corrigido dessa temporada na Europa. Esses torneios que antecederam foram muito importantes para fazer esse ajuste final e chegar à competição em busca do melhor resultado possível”, completa. 
No Mare Nostrum, João conquistou quatro medalhas, subindo ao pódio nas três etapas disputadas – Monte Carlo (Mônaco), Barcelona (Espanha) e Canet-em-Roussillon (França). Foram duas de ouro e uma de prata, nos 50m peito, e uma de bronze nos 100m peito.
Desde 2011, o capixaba de 35 anos - atleta do Esporte Clube Pinheiros e que conta também com o apoio de Bolsa Atleta, DUX Nutrition e Maxrecovery - está entre os dez nadadores mais velozes do mundo dos 50m peito. E encerrou a temporada 2021 com a medalha de bronze na prova dos 50m peito no Campeonato Mundial de Piscina Curta, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Nos 100m peito, é o atual campeão pan-americano.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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