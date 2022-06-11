Embalado por conquistas no Mare Nostrum, capixaba João Gomes mira o Mundial

Aos 35 anos, João Gomes Jr está motivado para buscar uma medalha no Mundial Crédito: Igo Bione/Divulgação

A partir do próximo sábado (18), os melhores nadadores de diversos países estarão em Budapeste, na Hungria, para a disputa do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. O capixaba João Gomes Jr. viaja neste domingo (12) para participar da competição, motivado pelas quatro medalhas conquistadas no Circuito Mare Nostrum, em maio, preparatório para o Mundial.

João nadará os 50m peito, prova em que garantiu o índice no Troféu Brasil, no Rio de Janeiro (RJ), em abril, ao marcar na final o melhor tempo do mundo em 2022: 26s62. A eliminatória está programada para o dia 20, às 7h (de Brasília). As semifinais e final serão às 15h (de Brasília).

“Viajo já no domingo para ter esses dias de adaptação, com o fuso, com o local, para entrar no clima da competição. Estou muito empolgado depois dessa disputa preparatória no Mare Nostrum, com uma expectativa que só aumenta”, afirma João.

“Sinto que o corpo está melhorando a cada dia nos treinos, aproveitando para acertar detalhes, corrigir o que achamos que precisa ser corrigido dessa temporada na Europa. Esses torneios que antecederam foram muito importantes para fazer esse ajuste final e chegar à competição em busca do melhor resultado possível”, completa.

No Mare Nostrum, João conquistou quatro medalhas, subindo ao pódio nas três etapas disputadas – Monte Carlo (Mônaco), Barcelona (Espanha) e Canet-em-Roussillon (França). Foram duas de ouro e uma de prata, nos 50m peito, e uma de bronze nos 100m peito.