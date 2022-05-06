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Passando a Limpo

Vídeo com vítimas no chão não é de ataque com metralhadora na Serra

Gravação circulou junto de um áudio com uma informação falsa; imagens mostram uma simulação de campanha de conscientização do Maio Amarelo, feita nesta quinta-feira (6)

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 21:39

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 mai 2022 às 21:39
Um vídeo que mostra pessoas ensanguentadas e caídas no chão, perto de um carro de cor prata e de um ônibus do Sistema Transcol, não tem nenhuma relação com um suposto ataque criminoso em Laranjeiras, na Serra. As imagens são de uma ação de conscientização que faz parte da campanha do Maio Amarelo.
Nesta quinta-feira (5), o filminho de apenas 30 segundos circulou por aplicativos de mensagem junto de um áudio que continha uma informação falsa. Nele, uma mulher afirma que um criminoso teria passado pelo local atirando com uma metralhadora — o que não aconteceu.
Na verdade, o vídeo mostra uma simulação feita na manhã desta quinta-feira, na Rua 11D, em frente a um supermercado e perto do Terminal de Laranjeiras. A encenação foi promovida por órgãos públicos, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a responsabilidade ao volante e de evitar acidentes no trânsito.

4.099 pessoas

É o número de vítimas de acidente de trânsito registrado neste ano no ES
Em outras palavras, isso significa que as pessoas que estavam caídas no chão não estavam realmente machucadas, que as manchas vermelhas no carro e nos participantes não eram sangue e que nem sequer aconteceu uma colisão frontal entre o carro e o coletivo, que estavam parados na via.
"Todos nós conhecemos alguém que ficou com sequelas ou que morreu em decorrência de um acidente. O tema 'Juntos Salvamos Vidas' vem enfatizar que motoristas e pedestres têm responsabilidades", disse Harlen da Silva, diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).
Diretora técnica do órgão, Édica de Almeida Poleto ressaltou atitudes que podem fazer a diferença. "Pedimos que as pessoas lembrem de quem perdeu a vida em um acidente quando pensarem em não atravessar na faixa, em usar o celular ao volante ou ingerir bebida alcoólica antes de dirigir", afirmou.
Vídeo com vítimas no chão não é de ataque com metralhadora na Serra

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