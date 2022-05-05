Desde o início da vacinação contra a Covid-19 , o número de casos e óbitos provocados pela doença reduziu substancialmente, permitindo a volta de uma relativa normalidade, embora o vírus ainda circule. Entretanto, o Espírito Santo continua a lidar com o desafio de imunizar crianças com mais de 5 anos, principalmente por causa da onda de desinformação e disseminação de desinformações sobre o impacto dos imunizantes na saúde dos pequenos.

um terço das cidades capixabas ainda não atingiu nem 50% de cobertura vacinal contra a Covid-19, sendo que a meta é chegar a 90%. Autorizada em janeiro deste ano, a vacinação infantil contra o coronavírus é a principal medida de proteção contra a doença. Porém, um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) mostra que, após três meses de campanha, cerca de, sendo que a meta é chegar a 90%.

Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças. Crédito: André Sobral

Your browser does not support the audio element. Fake news sobre Covid-19 afetam vacinação de crianças em cidades do ES

A onda de desinformação sobre o impacto dos imunizantes na saúde dos pequenos é apontada como principal razão para a baixa adesão à vacina — uma decisão que afeta não somente os pequenos, mas também outras pessoas, uma vez que, por não estarem vacinadas, as crianças acabam contribuindo para a disseminação do vírus e o surgimento de novas variantes, que podem afetar até quem já se vacinou.

Também contribui para isso o fato de que, por apresentarem, geralmente, um quadro de infecção leve ou assintomático, as crianças são o grupo menos testado para o coronavírus, conforme a Sociedade Brasileira de Imunologia

Vacina da Pfizer para crianças Crédito: Pfizer

O conselheiro do TCE-ES, e relator do processo sobre vacinação no Tribunal, Domingos Taufner, reforça que a principal causa identificada para a baixa adesão à vacina nos municípios é a disseminação de notícias falsas.

“Desde o final de 2020, começaram a compartilhar que pessoas haviam morrido por causa de vacinas. Foi desmentido depois, mas há um grupo que é resistente em acreditar que é segura, principalmente para crianças. Os pais e mães ficaram resistentes em levar as crianças para vacinar.”

Para Taufner, a situação é preocupante, inclusive porque tem afetado também a busca por outras vacinas, consideradas obrigatórias e essenciais na infância, como a vacina contra o sarampo e a poliomelite, ou paralisia infantil, conforme já mostrado por A Gazeta. Com indíce de crianças imunizadas abaixo do adequado, o risco é de retorno das doenças potencialmente fatais, e que podem ser evitadas.

“As vacinas foram um dos grandes avanços da humanidade nos últimos 100 anos. A mortalidade no passado era muito alta. As pessoas falam: a vacina contra a Covid-19 foi produzida rapidamente. Mas hoje a tecnologia é muito mais avançada do que quando outras vacinas foram criadas, e as pessoas tomavam no passado, e ninguém reclamava.”

O relator do processo do TCE-ES, que acompanha a vacinação contra a Covid-19 nos municípios, observa, porém, que embora o risco de adoecimento das crianças não imunizadas seja o problema mais grave, não é o único.

“Existem doses suficientes para vacinar as crianças, mas essas doses que estão nos postos têm uma validade. E, quando o grupo a quem são destinadas não se vacina, as doses podem perder a validade e é um prejuízo não só para o poder público, mas para a sociedade, é dinheiro jogado fora.”

Sobre este ponto, a Sesa informou, nesta terça-feira (3), que não há vencimento próximo de doses da Covid-19, e ressaltou que "realiza orientações frequentes junto aos municípios para fortalecimento de estratégias que visam a redução de perdas de doses, além de possuir o processo de distribuição das doses por parte da Central Estadual de Rede de Frio de acordo com a necessidade de cada município."

Taufner explicou que esse processo de fiscalização da imunização contra a Covid-19. foi iniciado em 2021 e, desde então, já foram produzidos cinco relatórios. A partir da análise dos dados da vacinação infantil, iniciada neste ano, o TCE-ES está recomendando aos municípios que façam um processo rigoroso de mobilização para orientar as pessoas acerca da importância da vacinação.

Além dos boatos o Tribunal apontou outra possível causa para a baixa adesão à vacinação de crianças contra a Covid-19: a falta de integração entre secretarias de saúde e educação, que tem mais facilidade de chegar aos pais dessas crianças, para informá-los acerca da necessidade das vacinas.

Questionada sobre o baixo índice de busca pelo imunizante infantil, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , por meio da coordenação do Programa Estadual de Imunizações (PEI), informou que tem incentivado estratégias de vacinação entre os municípios desde o início da vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo.

“A equipe do PEI considera que um dos fatores da baixa adesão da vacinação pediátrica é a desinformação e fake news que geram receio, principalmente em relação a eventos adversos pós-vacinação. Esclarece que famílias não têm autorizado a vacinação das crianças também por acreditar que a Covid-19 não traria complicações nesta faixa etária.”

A Sesa destacou também que o trabalho de orientação aos municípios é permanente, sendo estimulado atuação junto às escolas em um trabalho de educação em saúde sobre a importância da vacinação, bem como ação efetiva de vacinação nas escolas.

Além disso, a pasta informou que tem realizado interlocução com a Secretaria de Saúde (Sedu) e Unimed para apoio nas ações. “A equipe do PEI tem orientado os municípios que aproveitem todas as oportunidades de vacinação para ofertar o imunizante contra a Covid-19 para crianças e adolescentes. Também tem trabalhado no incentivo da ampliação dos pontos e horário de vacinação.”

IMUNIZAÇÃO OCORRE DE FORMA DESIGUAL NOS MUNICÍPIOS

Além disso, a imunização está ocorrendo de forma desigual entre os municípios. Até o dia 26 de abril, apenas Laranja da Terra havia conseguido ter mais de 80% das crianças vacinadas com pelo menos a primeira dose.

Prefeitura de Guarapari , através da Secretaria de Saúde (Semsa), informou que, desde o início da vacinação contra a Covid-19, está empenhada em atingir a meta de vacinação de cada público prioritário, “e com a vacinação das crianças de 05 a 11 anos não é diferente, o município publicou decretos sobre a importância, entre eles o decreto de nº 171/2022, que recomenda a vacinação para matrícula e rematrícula nas escolas”.

A secretaria frisou ainda que “vem planejando estratégias de vacinação, oferecendo vacina contra a Covid Infantil através de livre demanda ou por agendamento, em diferentes dias da semana, até com horário estendido e em locais diferentes, além de investir em divulgação, mas os pais ou responsáveis precisam compreender que a vacina é realmente necessária.”

Outras cidades também estão com percentual de crianças imunizadas muito abaixo do esperado. Na Serra , município com maior população no Espírito Santo, somente 41,81% da faixa entre 5 a 11 anos foi vacinada contra o coronavírus.

A Secretaria de Saúde do município informou, em nota, que abre agendamento com novas doses de vacina contra o coronavírus todas as segundas e quintas-feiras, às 18 horas, pelo site da Prefeitura da Serra , e que há vagas para todos os públicos e imunizantes, inclusive para crianças. O município também vacina contra a Covid-19 em pontos sem agendamento, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e no sábado, da 10 às 17 horas. Um dos locais em que o serviço é oferecido é o shopping Montserrat, no bairro Colina de Laranjeiras.

Nas Unidades de Saúde da Serra, a vacinação é agendada e, o acolhimento sem agendamento, ocorre de acordo com a capacidade de cada equipe e disponibilidade do imunizante.

"As ações sem agendamento e extramuros, que acontece em centros comunitários, quadras, escolas, têm atraído a atenção dos moradores, bem como mobilizações em parceria com outras secretarias. Nesta quarta (20), das 8 às 17 horas, Saúde e Assistência Social estarão no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Laranjeiras, com múltiplos serviços, entre eles, de vacinação para toda a família. Porém, para avançarmos ainda mais na proteção desse grupo de crianças, é necessária uma busca dos pais ou responsáveis ao serviço de saúde do município."

Esta última informou, por meio de sua Secretaria de Saúde, que, até o dia 26 de abril, já havia aplicado 27.112 doses da vacina no público de 5 a 11 anos de idade, tendo a mesma média de doses aplicadas em crianças na Grande Vitória , de acordo com dados do Vacina e Confia

“O município oferece uma quantidade apropriada de doses semanalmente para as crianças. Toda semana, há agendamento disponível nos sites, além da oferta por demanda espontânea, onde não é preciso agendar, de segunda a sexta-feira e aos sábados. Além disso, a cidade promove as vacinações noturnas, semanalmente.”

A pasta destacou ainda que, em abril, mais de 15 escolas de Vila Velha receberam a vacinação infantil. Contudo, reforçou que “para que a vacinação ocorra, os pais e/ou responsável legal devem assinar a declaração [autorizando a vacinação] ou estar presente no momento da imunização, portando o cartão de vacina da criança.”

Os demais municípios citados também foram procurados pela reportagem, mas não se manifestaram até a conclusão deste texto, que será atualizado se houver resposta.

AS VACINAS CONTRA A COVID-19 UTILIZADAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL