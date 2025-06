Cachoeiro de Itapemirim

Vídeo com acessório erótico: diretora é exonerada e voltará a ser professora

Afastada de suas funções em cargo comissionado após aparecer em um vídeo manuseando um acessório sexual, mulher seguirá atuando em outra unidade como professora, cargo em que é concursada

Publicado em 5 de junho de 2025 às 09:39

Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Maria das Neves Soares de Albuquerque Espíndula Crédito: Reprodução/ Google street view

A diretora de uma escola municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que havia sido afastada de suas funções após aparecer em um vídeo manuseando um acessório sexual, foi exonerada do cargo pela prefeitura, mas vai continuar atuando como professora em outra unidade de ensino no município. Ela continua sendo avaliada por um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).>

Na gravação que levou à apuração do caso, a profissional aparece mostrado o objeto para outra funcionária dentro da instituição, e o vídeo repercutiu nas redes sociais. As imagens foram captadas no dia 22, na Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Maria das Neves Soares de Albuquerque Espíndula, no bairro Alto União – que atende alunos do 1º ao 9º ano. No mesmo dia, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou o afastamento da diretora e de outras duas servidoras (uma auxiliar de educação e uma manipuladora de alimentos).>

Já no dia 27 de maio, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim publicou, no Diário Oficial do município, a exoneração da diretora do cargo comissionado. O documento explicou que a profissional está de férias e, ao terminar o período, vai voltar para as suas funções como professora de educação básica, cargo em que é concursada.>

Exoneração de diretora foi divulgada no Diário Oficial de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ Diário Oficial

No dia em que o vídeo viralizou, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse também que instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar os fatos. Segundo a administração municipal, trata-se de um processo lento, que ainda passa por trâmites internos.>

Um novo gestor está sendo escolhido para dirigir a escola. O nome não foi definido. Quem responde pela escola é o setor pedagógico e de gestão escolar da Secretaria Municipal de Educação.>

As demais servidoras que envolvidas no episódio já não trabalham mais na escola. A auxiliar de educação foi exonerada e a manipuladora de alimentos, que é de uma empresa terceirizada, não presta mais serviço para a unidade.>

*Com informações de Viviane Machado, do g1 ES>

