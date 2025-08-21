Veja fotos

Corrosão e concreto solto: Crea cobra reparos na Ponte Florentino Avidos, em Colatina

A via, que passa sobre o Rio Doce e conecta o Centro ao bairro Riviera, passou por uma vistoria técnica após denúncias e questionamentos da população sobre as condições da via

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15:49

Armações expostas, corrosão, desplacamento de concreto e avarias em peças estruturais. Essa é a situação da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo.

A avaliação do Crea, iniciada em julho, resultou em um relatório que, segundo o conselho, aponta para a necessidade de manutenção e revisão dos projetos estruturais da ponte, que é utilizada diariamente por pedestres, ciclistas, veículos de passeio e de transporte escolar e caminhões de carga.

De acordo com o engenheiro civil Leonardo Leal, gerente de fiscalização do Crea-ES, o relatório detalha quais são os reparos, recuperações ou reforços estruturais pelos quais a ponte deve passar. Entre as recomendações está a recuperação das estruturas de aço que estão em avançado estado de corrosão e a remoção das partes soltas de concreto.

“A avaliação mostra problemas de manutenção. É necessária uma intervenção, principalmente para garantia da segurança dos usuários que passam pela ponte todos os dias”, destaca Leonardo.

➥ O engenheiro ainda frisa que um dos principais alertas emitidos no relatório é o risco de queda de fragmentos de concreto nas vias situadas sob a ponte, representando perigo para quem circula pelo local.

Após a avaliação, o Crea encaminhou ao DER, em 28 de julho, um ofício solicitando acesso à documentação técnica da ponte. Apesar da solicitação, aponta o conselho, a pasta estadual não enviou resposta.

“Por isso, na terça-feira (19), o Conselho de Engenharia encaminhou oficialmente ao DER-ES o Relatório de Vistoria Técnica (RTV) para ciência e providências cabíveis”, divulga o Crea.

O relatório aponta problemas estruturais na via, mas também destaca que a avaliação definitiva sobre os riscos à segurança do trecho depende da análise dos projetos da última intervenção realizada na ponte. Materiais que ainda não foram enviados pelo DER ao Crea.

Procurado por A Gazeta, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo se limitou a informar, em nota, que “não foi notificado [pelo Crea], mas que as estacas expostas não têm função estrutural”. Ainda assim, o órgão não esclareceu se vai realizar algum trabalho em relação aos danos estruturais destacados.

O Conselho de Engenharia, por sua vez, pontua que, entre as recomendações técnicas enviadas ao DER-ES, está a necessidade de revisão do projeto de recuperação; o reforço e a ampliação da estrutura da ponte; a análise do memorial de cálculo estrutural (que detalha quanto peso a estrutura suporta e a característica dos materiais da construção), com foco nas fundações, estacas e pilares e a conferência dos pilares antigos.

Avaliação do Crea resultou em relatório que aponta para as avarias na Ponte Florentino Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação/Crea-ES

A ação de fiscalização em Colatina foi conduzida por engenheiros da Unidade de Relacionamento Institucional (URI), com apoio da equipe de fiscalização do Crea, após determinação do presidente Jorge Silva diante das denúncias e questionamentos sobre a ponte. Segundo Jorge, a atuação do órgão foi estimulada pela segurança da população e pela integridade da estrutura pública.

“O Conselho atua de forma técnica e preventiva e colocamos nosso corpo técnico à disposição para colaborar com análises e providências necessárias”, destaca o presidente.

O gerente de fiscalização do Crea, Leonardo Leal, complementa detalhando que, em geral, grande parte dos problemas da Ponte Florentino Avidos pode ser explicada pela corrosão das ferragens.

“Vale destacar que não existe risco iminente de colapso na ponte. O trabalho feito mostra que o que deve ser feito é questão de manutenção preventiva”, esclarece Leal.

Situação não é de hoje

Em junho deste ano — um mês antes do início da avaliação do Crea —, uma série de imagens circulou nas redes sociais expondo a estrutura precária da ponte. A situação deixou os usuários e vizinhos da estrutura preocupados.

Na época, o DER-ES informou, em nota, que “as estacas mostradas no vídeo não têm função estrutural para a ponte”, que “são estacas quebradas e abandonadas da época da primeira construção, cuja inauguração da ponte original foi em 1928”. O órgão ainda salientou que a ponte não oferece riscos aos usuários.

