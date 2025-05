Sul do ES

Diretora de escola é afastada após vídeo com acessório sexual em Cachoeiro

Gestora aparece na gravação dentro da escola mostrando o objeto para outra funcionária; prefeitura afirma que instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o fato

A diretora de uma escola municipal de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, foi afastada de suas funções após aparecer em um vídeo manuseando um acessório sexual e exibindo o objeto para outra funcionária, dentro da instituição. A gravação foi feita na última quinta-feira (22), na Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Maria das Neves Soares de Albuquerque Espíndula, no bairro Alto União – que atende alunos do 1º ao 9º ano.>

Na nota enviada pela prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação diz que repudia a conduta da gestora e diz não compactuar "com atitudes dessa natureza, nem com qualquer comportamento que vá de encontro aos princípios da ética, do respeito e da responsabilidade". E diz que reafirma "compromisso com a educação de qualidade e com a integridade das instituições escolares, ressaltando que a conduta apresentada não condiz com o Código dos Agentes Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta", nem com as orientações institucionais repassadas pela pasta.>