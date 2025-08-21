Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: seu pet dorme encostado em você? saiba o que isso significa!

No programa desta quinta (21), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:56

No programa CBN Cotidiano desta quinta (21), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute as principais notícias do dia. No quadro Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi explica o que significa quando um pet dorme encostado no tutor!

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta