CBN Cotidiano ao vivo: seu pet dorme encostado em você? saiba o que isso significa!

No programa desta quinta (21), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:56

No programa CBN Cotidiano desta quinta (21), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute as principais notícias do dia. No quadro Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi explica o que significa quando um pet dorme encostado no tutor!

