Um vídeo que circula em redes sociais mostra o vereador da Serra Jefinho do Balneário (PL) arrancando uma placa de sinalização que proíbe um retorno em um trecho da ES 010, no bairro Jardim Limoeiro, 'liberando', por conta própria, a manobra irregular na rodovia.
Não há informações sobre a data em que as imagens foram gravadas, mas as gravações começaram a circular nas redes sociais na quarta-feira (28) desta semana. Nos vídeos, o vereador, que é da Comissão de Mobilidade Urbana da Serra, afirma que moradores e comerciantes da região estariam insatisfeitos com a placa de sinalização de trânsito instalada há dois anos.
"Bom dia a todos. Estamos aqui para esclarecer uma situação que está ocorrendo aqui próximo à Cesan, na caixa d’água. Um retorno antigo, que a gente faz o contorno para ir para a ES 010. Colocaram uma placa de proibição, onde somos proibidos de contornar"
O vereador ainda afirmou que, próximo ao local há câmeras da Prefeitura da Serra, e que elas não serviriam para multar ninguém que realizasse o contorno proibido, já que a rodovia é de responsabilidade do governo do Estado.
A sinalização foi instalada na ES 010 pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via. Como os condutores não podem fazer o retorno no local, quem pretende voltar pela rodovia precisa virar na Rua José de Alencar, nas proximidades da BR 101.
Vereador da Serra arranca placa e 'libera' retorno irregular na ES 010
Nos vídeos, Jefinho do Balneário aparece ao lado de um morador, que reafirma as palavras do vereador. Em seguida, os dois retiram a placa de sinalização.
"Vamos tirar essa placa agora para que o DER venha pegar sua placa. Na cidade da Serra não vamos aceitar isso aqui, porque atrapalha a nossa mobilidade"
Em um segundo vídeo, Jefinho do Balneário reaparece com a placa instalada, por ele mesmo, em outro local, onde afirma ser a região correta onde a sinalização deveria estar.
O que diz o DER-ES
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que a implantação das placas foi uma solicitação da Associação de Moradores do bairro devido ao número de acidentes que a conversão anteriormente permitida ocasionava no local.
"O pedido foi analisado pela equipe técnica do órgão, que aprovou e instalou as placas há mais de 2 anos. O DER-ES orienta aos cidadãos que não modifiquem por conta própria as sinalizações implantadas e que qualquer alteração deve ser solicitada ao órgão. O DER-ES informa ainda que vai tomar as providências administrativas necessárias para substituir a placa retirada", disse, por meio de nota.
A Câmara da Serra e o vereador da Serra foram procurados para se posicionar sobre os vídeos, mas não retornaram até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto para que eles se manifestem. A Prefeitura da Serra também foi procurada para se manifestar.