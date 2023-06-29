Um vídeo que circula em redes sociais mostra o vereador da Serra Jefinho do Balneário (PL) arrancando uma placa de sinalização que proíbe um retorno em um trecho da ES 010, no bairro Jardim Limoeiro, 'liberando', por conta própria, a manobra irregular na rodovia.

Não há informações sobre a data em que as imagens foram gravadas, mas as gravações começaram a circular nas redes sociais na quarta-feira (28) desta semana. Nos vídeos, o vereador, que é da Comissão de Mobilidade Urbana da Serra, afirma que moradores e comerciantes da região estariam insatisfeitos com a placa de sinalização de trânsito instalada há dois anos.

"Bom dia a todos. Estamos aqui para esclarecer uma situação que está ocorrendo aqui próximo à Cesan, na caixa d’água. Um retorno antigo, que a gente faz o contorno para ir para a ES 010. Colocaram uma placa de proibição, onde somos proibidos de contornar" Jefinho do Balneário (PL), vereador da Serra - Citação em trecho de vídeo

O vereador ainda afirmou que, próximo ao local há câmeras da Prefeitura da Serra , e que elas não serviriam para multar ninguém que realizasse o contorno proibido, já que a rodovia é de responsabilidade do governo do Estado.

A sinalização foi instalada na ES 010 pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) , responsável pela via. Como os condutores não podem fazer o retorno no local, quem pretende voltar pela rodovia precisa virar na Rua José de Alencar, nas proximidades da BR 101.

Your browser does not support the audio element. Vereador da Serra arranca placa e 'libera' retorno irregular na ES 010

Nos vídeos, Jefinho do Balneário aparece ao lado de um morador, que reafirma as palavras do vereador. Em seguida, os dois retiram a placa de sinalização.

"Vamos tirar essa placa agora para que o DER venha pegar sua placa. Na cidade da Serra não vamos aceitar isso aqui, porque atrapalha a nossa mobilidade" Jefinho do Balneário (PL), vereador da Serra - Citação em trecho de vídeo

Em um segundo vídeo, Jefinho do Balneário reaparece com a placa instalada, por ele mesmo, em outro local, onde afirma ser a região correta onde a sinalização deveria estar.

O que diz o DER-ES

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que a implantação das placas foi uma solicitação da Associação de Moradores do bairro devido ao número de acidentes que a conversão anteriormente permitida ocasionava no local.

"O pedido foi analisado pela equipe técnica do órgão, que aprovou e instalou as placas há mais de 2 anos. O DER-ES orienta aos cidadãos que não modifiquem por conta própria as sinalizações implantadas e que qualquer alteração deve ser solicitada ao órgão. O DER-ES informa ainda que vai tomar as providências administrativas necessárias para substituir a placa retirada", disse, por meio de nota.