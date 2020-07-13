Venda Nova disponibiliza cloroquina para pacientes com Covid-19

De acordo com a publicação, somente o médico poderá prescrever a medicação. O paciente deverá realizar eletrocardiograma e atender a todos os requisitos do protocolo municipal. Além disso, deve assinar um termo de consentimento. O documento explica que não há comprovação de eficácia dos remédios no tratamento da Covid-19. Ao assinar o termo, o paciente também se responsabiliza pelos riscos da medicação.