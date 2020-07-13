Venda Nova disponibiliza cloroquina para pacientes com Covid-19

A prefeitura de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, divulgou nesta segunda-feira (13) que disponibiliza o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A cidade é mais um dos municípios capixabas que decidiram adotar o uso dos remédios mesmo não tendo ainda comprovações científicas da eficácia no tratamento contra a doença.
De acordo com a publicação, somente o médico poderá prescrever a medicação. O paciente deverá realizar eletrocardiograma e atender a todos os requisitos do protocolo municipal. Além disso, deve assinar um termo de consentimento. O documento explica que não há comprovação de eficácia dos remédios no tratamento da Covid-19. Ao assinar o termo, o paciente também se responsabiliza pelos riscos da medicação.
Os remédios foram enviados pelo Governo do Estado e estão disponíveis na rede pública de Venda Nova. Prescrever medicação é um ato médico. A Administração Municipal não pode e não deseja intervir na conduta médica. Se esses profissionais entenderem que devem receitar, o paciente poderá retirar o medicamento gratuitamente, após cumprir todas as exigências do protocolo, explica Marise Vilela, secretária Municipal de Saúde.
O município de Venda Nova do Imigrante tem, até a tarde desta segunda, 356 casos da Covid-19 e três mortes. 295 pessoas já se curaram da doença, segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).