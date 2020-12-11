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Vazamento

Vazamento deixa lojistas sem água no bairro Santa Lúcia, em Vitória

Um cano de abastecimento foi rompido durante a troca de um poste de concreto na rua Gil Martins de Oliveira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 23:35

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 23:35

Com a interrupção do serviço, entre 30 e 40 famílias ficarão sem água
Os moradores ficaram sem abastecimento de água em suas lojas..  Crédito: Rodney Costa/Eleven/Folhapress
Lojistas e moradores do bairro Santa Lúcia, em Vitória reclamam de um vazamento de água que, segundo relatos, começou durante reparos em um poste, na manhã de quarta-feira (09). Segundo eles, um cano de abastecimento foi rompido e a água não para de jorrar. Até a tarde desta quinta-feira (10), a situação ainda não tinha sido resolvida.
De acordo com Clébio Meireles, lojista da região, o problema começou depois que funcionários da concessionária de energia EDP iniciaram as obras para a troca de um poste na rua Gil Martins de Oliveira.
Durante o serviço, segundo Clébio, acabaram atingindo um cano no local. Com o incidente, lojistas e moradores ficaram sem abastecimento de água nas ruas próximas. O comerciante realizou contato com a Cesan e recebeu um protocolo, afirmando que o problema seria resolvido em até 24 horas, mas até às 15 horas desta quinta-feira (10), a situação ainda aguardava solução.
"Tem quase um rio jorrando na rua o tempo todo. Estamos em contato com a Cesan desde ontem durante a tarde para ver se eles vêm solucionar esse vazamento, mas até agora nada foi feito", alegou o comerciante. 
Por meio de uma nota a EDP, responsável pelo poste, alegou que assim que foi detectado o rompimento do encanamento durante o serviço, no dia 09, acionou a companhia de água para realizar o reparo.
A Cesan informou que o vazamento foi corrigido no local após uma intervenção realizada às 17 horas desta quinta-feira (10). 

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