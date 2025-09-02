Fogo

Vazamento de gás provoca incêndio e destrói casa em Baixo Guandu

Proprietária inalou gás e precisou de atendimento após o fogo atingir botijão recém-trocado; vizinho ajudou a controlar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:52

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Vila Kennedy, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, por conta de um vazamento de gás. Conforme a proprietária do imóvel, Daniela Cardoso Westphal, tudo aconteceu na tarde de segunda-feira (1º) após o marido dela ligar o fogão. As chamas atingiram o botijão, que havia sido trocado no mesmo dia, e o fogo se espalhou rapidamente.

Com o incêndio, o teto da estrutura acabou cedendo e vários objetos ficaram destruídos. Um vídeo (veja acima) mostra um filtro de água, parte dos móveis, armários e panelas elétricas queimadas. Daniela afirmou que inalou gás, passou mal, precisou de atendimento hospitalar e ficou traumatizada.

Segundo relato de Daniela à produção da TV Gazeta, ela chegou a sentir cheiro de gás no ar, mas pensou que viesse da residência de vizinhos. A família só percebeu que era na própria casa quando o companheiro da mulher foi preparar o almoço.

Botijão explode em uma casa e destrói objetos e parte do teto em Baixo Guandu Crédito: Reprodução | Rede Social

Devido às chamas, foi necessário retirar carros, motos e bicicletas da garagem para evitar que fossem atingidos. Todos os moradores da rua ficaram desesperados. Na avaliação da dona da casa, a situação só não foi pior graças à ajuda de um vizinho caminhoneiro que conseguiu apagar as chamas. Apesar do susto, o Corpo de Bombeiros afirmou que não foi acionado.

