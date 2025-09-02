Home
>
Cotidiano
>
Vazamento de gás provoca incêndio e destrói casa em Baixo Guandu

Vazamento de gás provoca incêndio e destrói casa em Baixo Guandu

Proprietária inalou gás e precisou de atendimento após o fogo atingir botijão recém-trocado; vizinho ajudou a controlar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:52

Com a explosão, vários objetos e o teto da casa ficaram destruídas, nesta segunda-feira, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo.

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Vila Kennedy, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, por conta de um vazamento de gás. Conforme a proprietária do imóvel, Daniela Cardoso Westphal, tudo aconteceu na tarde de segunda-feira (1º) após o marido dela ligar o fogão. As chamas atingiram o botijão, que havia sido trocado no mesmo dia, e o fogo se espalhou rapidamente.

Recomendado para você

Tribunal de Contas do Estado havia determinado a paralisação do processo, mas revisou a primeira decisão; nova organização social já assumiu as funções

TCE libera e prefeitura contrata nova empresa para gestão de hospital na Serra

Proprietária inalou gás e precisou de atendimento após o fogo atingir botijão recém-trocado; vizinho ajudou a controlar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros

Vazamento de gás provoca incêndio e destrói casa em Baixo Guandu

Curto-circuito em cabos de energia provocou chamas, que danificaram a fachada de um comércio; Corpo de Bombeiros e EDP atuaram para controlar a situação

Poste pega fogo perto de posto de combustíveis em Cachoeiro; vídeo

Com o incêndio, o teto da estrutura acabou cedendo e vários objetos ficaram destruídos. Um vídeo (veja acima) mostra um filtro de água, parte dos móveis, armários e panelas elétricas queimadas. Daniela afirmou que inalou gás, passou mal, precisou de atendimento hospitalar e ficou traumatizada.

Segundo relato de Daniela à produção da TV Gazeta, ela chegou a sentir cheiro de gás no ar, mas pensou que viesse da residência de vizinhos. A família só percebeu que era na própria casa quando o companheiro da mulher foi preparar o almoço.

Botijão explode em uma casa e destrói objetos e parte do teto em Baixo Guandu
vBotijão explode em uma casa e destrói objetos e parte do teto em Baixo Guandu Crédito: Reprodução | Rede Social

Devido às chamas, foi necessário retirar carros, motos e bicicletas da garagem para evitar que fossem atingidos. Todos os moradores da rua ficaram desesperados. Na avaliação da dona da casa, a situação só não foi pior graças à ajuda de um vizinho caminhoneiro que conseguiu apagar as chamas. Apesar do susto, o Corpo de Bombeiros afirmou que não foi acionado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ES Norte Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais