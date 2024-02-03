Doses de vacina contra a dengue começam a ser distribuídas em fevereiro Crédito: Rogério Vidmantas/Prefeitura de Dourados

Your browser does not support the audio element. Vacina contra dengue é oferecida pelo SUS; entenda como funciona

20 municípios serão contemplados. O Brasil conquistou um marco histórico ao ser o pioneiro na implementação de vacinas contra a dengue no sistema público de saúde — o SUS. Desenvolvidas pelo laboratório japonês Takeda, as doses serão inicialmente direcionadas às áreas com maior incidência e transmissão do vírus, beneficiando crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. No Espírito Santo

Conforme informações da agência de notícias do governo federal, a vacina Qdenga, foi avaliada pela Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias (Conitec) no SUS. O imunizante está destinado a atender municípios de grande porte que apresentaram elevado índice de transmissão nos últimos dez anos, com uma população residente igual ou superior a 100 mil habitantes. Além disso, leva em consideração as altas taxas de contaminação registradas nos últimos meses. O público-alvo em 2024 será composto por crianças e adolescentes, faixa etária que representa o maior contingente de hospitalizações por dengue. O esquema vacinal consiste em duas doses, com um intervalo de três meses entre elas.

Confira as principais informações sobre a vacina:

1. Qual a estratégia de vacinação contra a dengue pelo SUS?

- O Ministério da Saúde informou que 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue pelo SUS a partir de fevereiro. As cidades compõem um total de 37 regiões de saúde que, segundo a pasta, são consideradas endêmicas para a doença. No Espírito Santo, 20 municípios serão contemplados. As regiões selecionadas atendem a três critérios: são formadas por municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes; registram alta transmissão de dengue no período 2023-2024; e têm maior predominância do sorotipo DENV-2.

2. Qual é o público-alvo no SUS?

Pelo SUS, serão vacinadas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue. Os números mostram que, de janeiro de 2019 a novembro de 2023, o grupo respondeu por 16,4 mil hospitalizações, atrás apenas dos idosos, grupo para o qual a vacina não foi autorizada porque não houve testes nessa faixa etária. O público de 4 a 60 anos também pode receber o imunizante, mas na rede particular.

3. Como é transmitida a dengue e quantos sorotipos virais existem?

- A dengue é transmitida por mosquitos infectados. Existem quatro sorotipos virais: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, variando conforme localidade e estação.

4. Qual é a composição da vacina Qdenga?

- A Qdenga é tetravalente, produzida com vírus vivo atenuado. Essa formulação melhora a resposta imunológica, simula a defesa do corpo contra a dengue.

5. Como foi o processo de aprovação da vacina no Brasil?

- A Anvisa aprovou a Qdenga em março de 2023, após estudo com mais de 28 mil pessoas. A concessão permite a comercialização, com monitoramento contínuo dos efeitos.

6. Como a vacina foi incorporada ao SUS?

- Antes da incorporação, a Conitec avaliou a Qdenga. A Conitec, ligada ao Ministério da Saúde, aprovou a incorporação, sendo responsável por avaliar tecnologias no SUS.

7. Quem pode se vacinar inicialmente?

- A vacinação abrange crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, visando áreas de alta incidência e limitação de doses.

8. Quais grupos são incluídos nos estudos de desenvolvimento da vacina?

- Os estudos envolveram 20.099 crianças de 4 a 16 anos, divididas por região e idade em países endêmicos.

9. Quantas doses compõem o esquema vacinal da Qdenga?

- O esquema é de duas doses, com intervalo de 90 dias entre cada uma.

10. Pessoas que já tiveram dengue podem tomar a vacina?

- Sim, recomenda-se a vacinação para prevenção ou sintomas mais leves. Aqueles diagnosticados recentemente devem aguardar seis meses antes de receber a vacina.

11. Qual é a eficácia da vacina Qdenga?

- A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) indica eficácia contra DENV-1 (69,8%), DENV-2 (95,1%), e DENV-3 (48,9%). A eficácia geral de proteção é de 84,1%, com boa resposta em casos de hospitalização.

12. Quais são as contraindicações da Qdenga?

- Gestantes, lactantes e pessoas com imunodeficiência não devem tomar a vacina. As contraindicações são semelhantes às vacinas feitas com vírus vivo.

13. Como a Qdenga se diferencia da Dengvaxia?

- A Qdenga é destinada a uma faixa mais ampla da população, ao contrário da Dengvaxia, que é restrita a quem já teve dengue. A Dengvaxia não foi incorporada ao SUS.

14 - Quando começa a vacinação?

Em fevereiro. A ministra da Saúde Nísia Trindade anunciou, nesta quinta-feira (1º), que as vacinas começarão a ser distribuídas na semana a partir do dia 5 e, com a chegada dos imunizantes aos municípios, a administração municipal fica responsável por organizar a vacinação.