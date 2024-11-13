"Vaca louca": o que é, transmissão, sintomas e tratamento

Um possível caso da doença da “vaca louca” em um idoso de 78 anos, morador da cidade de Caratinga, em Minas Gerais, movimentou as redes sociais e levantou questionamentos e curiosidade sobre o que, de fato, é a doença. No Espírito Santo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, não há nenhum registro na história do Estado.

