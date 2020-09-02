Ufes se mantém em 20º lugar em ranking das melhores universidades brasileiras

Ufes mantém a vigésima colocação no ranking das universidades mais bem avaliadas do país pela revista britânica THE Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Ufes se mantém em 20º lugar em ranking das universidades brasileiras

Para o professor Yuri Leite, membro da Comissão de Rankings da Secretaria de Relações Internacionais da Ufes, o resultado da universidade se deve ao comprometimento e dedicação dos professores, técnicos e alunos com ensino, pesquisa e extensão públicos e de qualidade. "Quando comparamos os indicadores da Ufes com os do ano passado, notamos uma melhora significativa nas citações (de 16,2 para 20,2), o que indica que as pesquisas feitas na Universidade estão tendo mais visibilidade e sendo mais citadas pela comunidade científica internacional", frisou.

Além disso, o pesquisador aponta que o critério de internacionalização também melhorou, tendo crescido mais de um ponto (22,4 para 23,5) desde o ano passado, resultado dos esforços da Ufes. "Esses resultados mostram que estamos no caminho certo rumo à excelência. Devemos continuar investindo em pesquisa e ensino de qualidade, apesar de todas as dificuldades que a pandemia do novo coronavírus e a recessão econômica nos impõem. Só o fato de estar no ranking, já é um reconhecimento da importância da Ufes, pois o mundo tem cerca de 25.000 universidades e somente 1.500 entram nesse ranking, sendo que a Ufes é a única instituição do Espírito Santo na edição 2021", acrescentou.

"Cabe destacar que, das 52 instituições brasileiras no ranking, 45 são públicas (34 federais e 11 estaduais) e somente 7 são privadas. Isso comprova a excelência das universidades públicas brasileiras" Yuri Leite - Professor da Ufes

Apesar de comemorar os indicadores, para o professor, a colocação da universidade não é assim tão precisa. "Não podemos afirmar que a Ufes tenha ficado em vigésimo lugar, pois a THE só classifica com precisão as 200 primeiras universidades. Daí em diante, eles agrupam por categorias em grupos de 50, 100, 200 ou acima de 1000. Por exemplo, a USP, que é a melhor colocada do Brasil, ficou entre 201 e 250. Todas as universidades que estão na mesma categoria são ordenadas em ordem alfabética. Dentre as brasileiras, podemos dizer que a Ufes ficou entre a posição 14 e 52, que são as universidades na categoria 1000+. Pelos nossos cálculos, ficou como 34ª", iniciou.

De qualquer forma, segundo estimativa apresentada pelo especialista, a Ufes estaria entre as 30 primeiras do país, com base na comparação da soma dos valores dos indicadores avaliados pelo THE: Ensino (18,5), Pesquisa (9,1), Citações (20,2), Recursos da Indústria (35,7) e Internacionalização (23,5).

NÍVEL BRASIL

O primeiro lugar nacional na lista das melhores universidades é da Universidade de São Paulo (USP), ocupando a faixa das 201-250 melhores instituições do mundo. Dentre as cinco melhores do Brasil, as três primeiras estão localizadas na região sudeste, sendo elas a USP, a Unicamp e a UFMG, enquanto a quarta e a quinta são instituições do sul do país: a UFRGS e a UFSC, respectivamente.

Das 52 universidades brasileiras no ranking, oito apresentaram mudança de posição classificatória, ao passo que as demais permaneceram no mesmo patamar de 2019. Apesar disso, seis instituições incluídas em 2020 na lista da revista britânica não estiveram na disputa no ano anterior. Agora estão também no ranking: Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Piauí e Universidade Federal de Uberlândia.

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