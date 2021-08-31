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Ufes adia decisão sobre volta às aulas presenciais

Proposta de migração das atividades do modelo remoto para o híbrido foi retirada da pauta da reunião do Conselho Universitário nesta terça; nova data ainda será agendada

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2021 às 18:38
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
A retomada de atividades presenciais depende de aprovação no Conselho Universitário Crédito: Ricardo Medeiros
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) adiou a decisão sobre a possibilidade de retomada de parte das atividades presenciais nos campi da instituição. O tema estava previsto para ser debatido em reunião do Conselho Universitário nesta terça-feira (31), mas foi retirado de pauta. 
Em nota, a assessoria informou que  a Comissão de Legislação e Normas da Ufes solicitou mais prazo para análise e encaminhamento de um parecer. "Por este motivo, a discussão sobre a possibilidade de migração da Fase 2 (em que prevalecem as atividades remotas) para a Fase 3 (marcada pelas atividades híbridas - parte presencial, parte remota) do Plano de Contingência da Ufes foi retirada de pauta e será realizada em outra sessão, em data a ser agendada."
Devido à melhoria de indicadores da Covid-19 no Estado em julho, naquele mês a mudança de fase foi recomendada pelo Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE-Ufes), que assessora a Administração Central nos aspectos técnicos relacionados à pandemia, mas a decisão final passa pelo Conselho Universitário. 

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O reitor Paulo Vargas, ao se manifestar sobre o assunto, apontou que a transição para a Fase 3 cria a possibilidade de oferta de disciplinas práticas que, até o momento, não puderam ser  oferecidas devido à pandemia, favorecendo especialmente os alunos finalistas para que possam terminar seus cursos. "Isso é importante para reduzir o atual quadro de retenção de estudantes, descomprimindo a demanda pela oferta de disciplinas teórico-práticas ou inteiramente práticas", disse, segundo a assessoria. 
Nas últimas semanas, ainda conforme informações da assessoria, a transição para a Fase 3 foi amplamente discutida pela equipe da reitoria com todos os conselhos departamentais dos centros de ensino e com as entidades que congregam professores (Adufes), estudantes (DCE e representantes de centros acadêmicos) e técnicos-administrativos (Sintufes).
Caso, em reunião futura, sejado aprovado o retorno presencial de parte dos estudantes, docentes e técnicos à Ufes, devem ser observados uma série de cuidados e protocolos de segurança, de modo a minimizar os riscos de disseminação e contágio pelo coronavírus.
“Daí a importância da restrição desse retorno somente àqueles que já tenham tido acesso à vacina, não sejam dos grupos de risco, e da adoção de comportamento responsável por parte de toda a comunidade que desempenhará as suas atividades de modo presencial na Ufes”, alertou Paulo Vargas.

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