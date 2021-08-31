Coronavírus: Serra é cidade com mais casos da doença no Estado Crédito: Freepik

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.661. Na sequência, aparece Vila Velha (70.065), seguida por Vitória (61.471) e Cariacica (42.804). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.558), que fica no Sul do Estado.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - ES registra 12.253 mortes e mais de 563 mil casos confirmados

Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.618 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.683. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.403 contaminações.

Até esta terça-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 539.654, com 580 curados nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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