"167 mil capixabas não voltaram para tomar a 2° dose", diz secretário de Saúde

O secretário Nésio Fernandes ressaltou a importância para que as pessoas agilizem a aplicação da segunda dose no ES Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo

O secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, atualizou os números da pandemia no ES e divulgou um cenário preocupante na live realizada na manhã desta terça-feira (31). Segundo o chefe da Sesa , mais de 165 mil capixabas não compareceram ao local de vacinação para complementar a imunização.

"Temos 167 mil capixabas que ainda estão em atraso com a segunda dose. Mesmo com mutirão e com estratégias, ainda existe persistência de parte da população em não voltar para a segunda dose", explicou Nésio, enfatizando que não há falta do imunizantes no Estado.

Your browser does not support the audio element. 167 mil capixabas não voltaram para tomar a segunda dose, diz secretário de Saúde

O secretário reforçou que o percentual de ausentes para a segunda dose no Espírito Santo está na faixa dos 12%. Em números, a cada 100 pessoas vacinadas no ES com os imunizantes da Pfizer, CoronaVac ou AstraZeneca, pelo menos 12 não estão retornando no intervalo de tempo correto para a dose complementar. Este percentual, segundo ele, não é grande se comparado com outros estados, porém, está longe da meta máxima de 5% de pessoas com a segunda dose atrasada.

PREOCUPAÇÃO

Para Nésio, este quantitativo de pessoas descobertas com a segunda dose, aliado à elevação na quantidade de novos casos positivos para o coronavírus, podem fazer com que a pandemia volte a acelerar no Espírito Santo em breve.

Vivemos um momento de alerta epidemiológico . Estamos identificando um aumento sustentado da procura de pacientes sintomáticos respiratórios, em especial na Grande Vitória e em municípios do interior, nos PA’s e nas UPA's, por quatro dias consecutivos. Desde o mês de abril, não tínhamos essa procura na rede hospitalar. Esse aumento de casos e estabilidade na internação ainda não influenciou no comportamento de queda de óbitos. No entanto, nós sabemos que o comportamento dos óbitos é tardio. Nós queremos comunicar que o comportamento de risco, neste momento, poderá fazer que conquistas importantes já conquistadas podem ser interrompidas", alertou.