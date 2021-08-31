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"167 mil capixabas não voltaram para tomar a 2° dose", diz secretário de Saúde

Segundo Nésio Fernandes, o número de pessoas que não compareceu no tempo correto para a dose de reforço é preocupante, visto a elevação da procura por atendimento para síndrome respiratória nos últimos dias

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 11:52

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

31 ago 2021 às 11:52
Quase 98 mil pessoas se vacinaram contra a Covid-19 durante mutirão realizado no ES
O secretário Nésio Fernandes ressaltou a importância para que as pessoas agilizem a aplicação da segunda dose no ES Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
O secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, atualizou os números da pandemia no ES e divulgou um cenário preocupante na live realizada na manhã desta terça-feira (31). Segundo o chefe da Sesa, mais de 165 mil capixabas não compareceram ao local de vacinação para complementar a imunização.
"Temos 167 mil capixabas que ainda estão em atraso com a segunda dose. Mesmo com mutirão e com estratégias, ainda existe persistência de parte da população em não voltar para a segunda dose", explicou Nésio, enfatizando que não há falta do imunizantes no Estado.
167 mil capixabas não voltaram para tomar a segunda dose, diz secretário de Saúde

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O secretário reforçou que o percentual de ausentes para a segunda dose no Espírito Santo está na faixa dos 12%. Em números, a cada 100 pessoas vacinadas no ES com os imunizantes da Pfizer, CoronaVac ou AstraZeneca, pelo menos 12 não estão retornando no intervalo de tempo correto para a dose complementar. Este percentual, segundo ele, não é grande se comparado com outros estados, porém, está longe da meta máxima de 5% de pessoas com a segunda dose atrasada.

PREOCUPAÇÃO

Para Nésio, este quantitativo de pessoas descobertas com a segunda dose, aliado à elevação na quantidade de novos casos positivos para o coronavírus, podem fazer com que a pandemia volte a acelerar no Espírito Santo em breve.
"Vivemos um momento de alerta epidemiológico. Estamos identificando um aumento sustentado da procura de pacientes sintomáticos respiratórios, em especial na Grande Vitória e em municípios do interior, nos PA’s e nas UPA's, por quatro dias consecutivos. Desde o mês de abril, não tínhamos essa procura na rede hospitalar. Esse aumento de casos e estabilidade na internação ainda não influenciou no comportamento de queda de óbitos. No entanto, nós sabemos que o comportamento dos óbitos é tardio. Nós queremos comunicar que o comportamento de risco, neste momento, poderá fazer que conquistas importantes já conquistadas podem ser interrompidas", alertou.
Até a manhã desta terça, de acordo com o Painel de Distribuição de Vacinas da Sesa, o Estado recebeu 4.579.830 doses de imunizantes, sendo que 2.488.904 primeiras doses foram aplicadas e 1.278.927 de segundas doses também já foram efetuadas.

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