Treinamento da PM causou barulhos de explosão em Jardim Camburi

Treinamento da Polícia Militar causou barulhos em Jardim Camburi nesta quarta (14) Crédito: Divulgação/PMES

Moradores de Jardim Camburi, em Vitória , se assustaram com barulhos similares a explosões durante a tarde desta quarta-feira (14). O que aconteceu, porém, foi um treinamento da Polícia Militar , realizado no Parque Botânico da Vale em parceria com a empresa. Segundo a corporação, "alguns barulhos não rotineiros foram causados e puderam ser escutados na região".

A Polícia Militar divulgou que o evento será realizado em dois dias e conta com palestras e instruções temáticas. As oficinas têm o objetivo de motivar e aprimorar as percepções intelectuais dos militares, conforme informado pela corporação. Entre os temas abordados estão Técnicas e Tecnologias Não-letais, Abordagem a Veículos, Armamento e Equipamento Policial, Procedimentos de Fiscalização de Trânsito, entre outros.

Nesta quarta-feira, as atividades tiveram início às 8h30 e foram debatidos assuntos como dicas para driblar a crise atual, atenuar o estresse, fortalecer as relações interpessoais, identificar opções para resolução de problemas e outras pautas. Para o major Gustavo de Souza Alves Tononi, comandante da 12ª companhia independente, o treinamento ajuda os militares a encarar os desafios diários da profissão.