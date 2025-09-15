Na Serra

Trecho da BR 101 terá interdição total para corte de rochas a partir desta terça (16)

Bloqueio no quilômetro 246 será feito até sexta-feira (19), sempre das 10h às 10h40, como parte das obras de duplicação da rodovia

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:12

Km 246 da BR 101, na Serra, será totalmente interditado para corte de rochas entre os dias 16 e 19 de setembro Crédito: Divulgação | Ecovias Capixaba

A BR 101 terá interdições totais no km 246, na Serra, a partir desta terça-feira (16). O bloqueio, que seguirá até sexta-feira (19), será realizado diariamente das 10h às 10h40 para permitir o corte de rochas no trecho, segundo informações da concessionária Ecovias Capixaba.

De acordo com a empresa, os pontos de interdição serão feitos no quilômetro 247, no sentido Norte, e no quilômetro 245, no sentido Sul, com o objetivo de garantir a segurança durante a operação. Nesse período, o acesso de pessoas, veículos e máquinas será bloqueado. Caso seja necessário, após as 10h40, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga.

Ainda conforme a concessionária, o corte de rochas é uma etapa fundamental das obras de duplicação da BR 101 Norte, que está sendo realizada entre os quilômetros 242 e 247, começando próximo ao Contorno de Mestre Álvaro até as proximidades da Praça de Pedágio, e com previsão de conclusão para o final de 2025. O procedimento consiste na perfuração das rochas, que são fragmentadas e, em seguida, transportadas para áreas específicas de depósito.

A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a redobrar a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização que será instalada para organizar o fluxo de veículos.

