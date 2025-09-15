Home
>
Cotidiano
>
Trecho da BR 101 terá interdição total para corte de rochas a partir desta terça (16)

Trecho da BR 101 terá interdição total para corte de rochas a partir desta terça (16)

Bloqueio no quilômetro 246 será feito até sexta-feira (19), sempre das 10h às 10h40, como parte das obras de duplicação da rodovia

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:12

Km 246 da BR 101, na Serra, será totalmente interditado para corte de rochas
Km 246 da BR 101, na Serra, será totalmente interditado para corte de rochas entre os dias 16 e 19 de setembro Crédito: Divulgação | Ecovias Capixaba

BR 101 terá interdições totais no km 246, na Serra, a partir desta terça-feira (16). O bloqueio, que seguirá até sexta-feira (19), será realizado diariamente das 10h às 10h40 para permitir o corte de rochas no trecho, segundo informações da concessionária Ecovias Capixaba.

Recomendado para você

Bloqueio no quilômetro 246 será feito até sexta-feira (19), sempre das 10h às 10h40, como parte das obras de duplicação da rodovia

Trecho da BR 101 terá interdição total para corte de rochas a partir desta terça (16)

No programa desta segunda (15), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: ES se consolida como referência no bodyboarding

No programa desta segunda (15), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: saiba os detalhes da revitalização do Parque Botânico, na Serra

De acordo com a empresa, os pontos de interdição serão feitos no quilômetro 247, no sentido Norte, e no quilômetro 245, no sentido Sul, com o objetivo de garantir a segurança durante a operação. Nesse período, o acesso de pessoas, veículos e máquinas será bloqueado. Caso seja necessário, após as 10h40, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga.

Ainda conforme a concessionária, o corte de rochas é uma etapa fundamental das obras de duplicação da BR 101 Norte, que está sendo realizada entre os quilômetros 242 e 247, começando próximo ao Contorno de Mestre Álvaro até as proximidades da Praça de Pedágio, e com previsão de conclusão para o final de 2025. O procedimento consiste na perfuração das rochas, que são fragmentadas e, em seguida, transportadas para áreas específicas de depósito.

A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a redobrar a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização que será instalada para organizar o fluxo de veículos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

eco 101

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais