Tombamento inviabiliza venda de Galpões do IBC, diz ex-chefe da SPU

A venda dos Galpões do IBC já estava pronta e tinha sido levada a Brasília, para a aprovação final, antes do tombamento. Já estava pronto para ser publicada a portaria. No ano passado, tinha conversado com alguns empresários, nem todos da construção civil, e quatro deles se mostraram interessados em comprar a área. No início deste ano, conversei com o Guilherme Soria Bastos Filho, diretor-presidente da Companhia Nacional do Abastecimento (Conab), pedi os galpões para a venda. Após algum tempo, ele me comunicou que a Conab tinha encerrado o seu ciclo em Vitória, que as operações seriam transferidas para Cachoeiro e Colatina, e liberou os galpões para a venda. Logo depois, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) fez o pedido da área, que não foi aceito. Mas a decisão de venda em Brasília foi sendo protelada e, de repente, veio o tombamento. Mas esta decisão não teve nenhuma relação com a minha saída, que já estava programada.