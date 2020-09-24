Leilão no ES: edital para a venda do Campo do Santa Cruz sai em outubro

Área no bairro Santa Lúcia já foi o campo de futebol do time Santa Cruz. Crédito: Luciney Araújo

O edital para a venda do Campo do Santa Cruz, em Vitória, deverá ser publicado na primeira quinzena de outubro. O lance mínimo para a comercialização da área, que tem 6.635 m², é de R$ 6,5 milhões.

De acordo com o superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU-ES), Márcio Furtado foi feito pela SPU em Brasília um último pedido de esclarecimentos. A expectativa é de que o edital seja liberado no início de outubro, explicou.

Encravada em meio ao bairro Santa Lúcia, a área do Campo do Santa Cruz foi retomada em 2014, após o clube perder a posse por deixar de pagar as taxas de marinha. Uma dívida que, à época, chegava a R$ 614 mil. Foi uma tristeza. Não nos deixaram nem retirar o nosso material do local, conta o treinador Cosme Eduardo Bernardes, que durante décadas manteve no local uma escolinha de futebol do Santa Cruz.

Atualmente o campo está fechado, aguardando uma definição sobre o seu futuro.

OUTROS IMÓVEIS

Outra grande área à venda está localizada na Serra, na BR 101, próximo ao cruzamento com a Avenida Eudes Scherrer, rua que dá acesso ao Terminal de Laranjeiras. São 4.500 m², com venda mínima de R$ 1,8 milhão e com leilão estimado para início de 2021.