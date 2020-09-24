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Imóvel da União em Vitória

Leilão no ES: edital para a venda do Campo do Santa Cruz sai em outubro

A propriedade, localizada no bairro Santa Lúcia,  tem lance mínimo para a venda de R$ 6,5 milhões. Ela foi retomada em 2014 após o clube não conseguir pagar dívidas com a SPU

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 18:30
Área no bairro Santa Lúcia. O local era o campo de futebol do time Santa Cruz.
Área no bairro Santa Lúcia já foi o campo de futebol do time Santa Cruz. Crédito: Luciney Araújo
O edital para a venda do Campo do Santa Cruz, em Vitória, deverá ser publicado na primeira quinzena de outubro. O lance mínimo para a comercialização da área, que tem 6.635 m², é de R$ 6,5 milhões.
De acordo com o superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU-ES), Márcio Furtado foi feito pela SPU em Brasília um último pedido de esclarecimentos. A expectativa é de que o edital seja liberado no início de outubro, explicou.
Encravada em meio ao bairro Santa Lúcia, a área do Campo do Santa Cruz foi retomada em 2014, após o clube perder a posse por deixar de pagar as taxas de marinha. Uma dívida que, à época, chegava a R$ 614 mil. Foi uma tristeza. Não nos deixaram nem retirar o nosso material do local, conta o treinador Cosme Eduardo Bernardes, que durante décadas manteve no local uma escolinha de futebol do Santa Cruz.
Atualmente o campo está fechado, aguardando uma definição sobre o seu futuro.

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OUTROS IMÓVEIS

O Campo do Santa Cruz faz parte de um conjunto de 12 imóveis que a SPU-ES está comercializando no Estado. Pelo menos dois deles já tiveram a sua venda confirmada: um terreno da Avenida Vitória, em Vitória, e uma casa na Praia da Costa, em Vila Velha.
Outra grande área à venda está localizada na Serra, na BR 101, próximo ao cruzamento com a Avenida Eudes Scherrer, rua que dá acesso ao Terminal de Laranjeiras. São 4.500 m², com venda mínima de R$ 1,8 milhão e com leilão estimado para início de 2021.
Casas e terrenos que pertencem à União
Campo do do Santa Cruz está fechado aguardando a venda Crédito: Fernando Madeira
Também já teve a sua venda anunciada os Galpões do IBC, em Jardim da Penha. O anúncio do leilão gerou uma grande polêmica, e a União estuda um projeto de ceder parte do espaço para o Ifes e vender o restante da área. A área total de 33 mil m² foi anunciada por um lance mínimo de R$ 35 milhões, com edital previsto para o mês de novembro. Também vão ser comercializadas salas comerciais, fazenda, um terreno em Guarapari e galpão em Cachoeiro. Ao todo a União espera uma arrecadação mínima no Estado, com as vendas, de cerca de R$ 60 milhões.

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