Tambaqui 'gigante' é pescado na Lagoa da Linha Verde em Linhares

Vídeos das redes sociais mostram peixe de grande porte sendo transportado por um pescador com grande dificuldade

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 21:06

Um peixe de grande porte chamou a atenção de moradores de Linhares após ser pescado na Lagoa da Linha Verde, no bairro Lagoa do Meio, no último domingo (12). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o pescador tendo dificuldades para carregar o animal após retirá-lo da água.

Segundo o biólogo Elber Tesh, trata-se de um Tambaqui, espécie de água doce comum em lagos e rios, que chegam a pesar 20 quilos. O tamanho do animal capturado e o peso não foram revelados.

Uma pessoa que trabalha próximo ao local contou à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta, que a pesca na área é frequente e que já presenciou outras capturas de peixes grandes na lagoa.

O que surpreende, nesse caso, é que o local apresenta fortes indícios de poluição, o que torna a presença de um peixe desse porte ainda mais curiosa.

Peixão é pescado na Linha Verde em Linhares Crédito: Redes sociais

Em nota, a Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informou que não foi comunicada sobre a captura e reforçou que a política ambiental do município incentiva apenas a pesca esportiva no modelo "pesque e solte".

A secretaria destacou ainda que a lagoa da Linha Verde recebe drenagem pluvial (sistema de escoamento de águas da chuva), o que exige cuidados no manejo ambiental.

Dúvidas ou denúncias relacionadas à pesca podem ser feitas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais, pelo telefone (27) 3199-1363.

