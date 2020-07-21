Subsecretário do ES explica liberação de atividades com cautela melhorar aspecto mental
Depois de quatro meses, o governo do Estado autorizou a reabertura de cinco parques estaduais localizados em municípios que estejam com risco de transmissão do novo coronavírus em baixo ou moderado, seguindo a Matriz de Risco. Agora, moradores poderão utilizar os espaços, desde que sigam todas as orientações de distanciamento e higiene pessoal. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, a medida é benéfica para que as pessoas possam melhorar o aspecto mental.
Reblin afirma que a liberação está sendo realizada, mas mantendo todos os cuidados já indicados, além do distanciamento.
Essas atividades que estamos fazendo a liberação são nessa direção: de que a pessoa possa não circular como fazia habitualmente antes da pandemia, mas para que ela possa sair com uma criança, uma pessoa que está, durante quatro meses, totalmente isolada em casa, possa realizar uma atividade, por mais simples e breve que seja, de máscara, evitando a aproximação com outras pessoas, mantendo distância com outras pessoas, ressaltou.
Para o subsecretário, isso é necessário visto o longo período de isolamento seguido pela população para a melhora da vida social e mental das pessoas.
"(...) Para que a pessoa também possa melhorar seu aspecto mental. Porque, infelizmente, quatro meses também traz transtornos importantes para a vida social e mental das pessoas"
Apesar da liberação, Reblin destaca o cuidado que as pessoas devem seguir tomando, já que a transmissão da doença continua acontecendo. O subsecretário diz para as pessoas continuarem receosas e ressalta que todas as atividades liberadas estão sendo feitas de forma essencial e individual.
Todos precisam se preocupar efetivamente com a possibilidade de adquirir a doença. Nosso mapa de risco vai prevendo onde é possível fazer a abertura de atividades. Quero ressaltar que nossas atividades, todas elas, são do ponto de vista individual. Nós não liberamos atividades que reúnam pessoas ou permitam aglomeração. Então, ir ao comércio, ao parque, é uma atividade essencialmente minha, individual. Ou com alguma criança que precisa eventualmente sair um pouco de casa, completou.
Com o decreto publicado no último sábado, foram reabertos os parques da Pedra Azul, em Domingos Martins; de Itaúnas, em Conceição da Barra; Paulo César Vinha, em Guarapari; Forno Grande e Mata das Flores, em Castelo; e a Cachoeira da Fumaça, entre Alegre e Ibitirama. Vitória também definiu pela reabertura de parques municipais depois de um longo período fechados.