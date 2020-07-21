O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Subsecretário do ES explica liberação de atividades com cautela melhorar aspecto mental

Depois de quatro meses, o governo do Estado autorizou a reabertura de cinco parques estaduais localizados em municípios que estejam com risco de transmissão do novo coronavírus em baixo ou moderado, seguindo a Matriz de Risco. Agora, moradores poderão utilizar os espaços, desde que sigam todas as orientações de distanciamento e higiene pessoal. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, a medida é benéfica para que as pessoas possam melhorar o aspecto mental.

Reblin afirma que a liberação está sendo realizada, mas mantendo todos os cuidados já indicados, além do distanciamento.

Essas atividades que estamos fazendo a liberação são nessa direção: de que a pessoa possa não circular como fazia habitualmente antes da pandemia, mas para que ela possa sair com uma criança, uma pessoa que está, durante quatro meses, totalmente isolada em casa, possa realizar uma atividade, por mais simples e breve que seja, de máscara, evitando a aproximação com outras pessoas, mantendo distância com outras pessoas, ressaltou.

Para o subsecretário, isso é necessário visto o longo período de isolamento seguido pela população para a melhora da vida social e mental das pessoas.

"(...) Para que a pessoa também possa melhorar seu aspecto mental. Porque, infelizmente, quatro meses também traz transtornos importantes para a vida social e mental das pessoas" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo

Parque Estadual Paulo Cesar Vinha: acesso ao parque estava fechado desde março Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar da liberação, Reblin destaca o cuidado que as pessoas devem seguir tomando, já que a transmissão da doença continua acontecendo. O subsecretário diz para as pessoas continuarem receosas e ressalta que todas as atividades liberadas estão sendo feitas de forma essencial e individual.