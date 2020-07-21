Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • Subsecretário do ES explica liberação de atividades com cautela: 'Melhorar aspecto mental'
Com máscara

Subsecretário do ES explica liberação de atividades com cautela: 'Melhorar aspecto mental'

O  subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explica a autorização anunciada pelo governo estadual no último fim de semana para a reabertura de cinco parques, após quatro meses fechados

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 10:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 10:55
O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta
O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Subsecretário do ES explica liberação de atividades com cautela melhorar aspecto mental
Depois de quatro meses, o governo do Estado autorizou a reabertura de cinco parques estaduais localizados em municípios que estejam com risco de transmissão do novo coronavírus em baixo ou moderado, seguindo a Matriz de Risco. Agora, moradores poderão utilizar os espaços, desde que sigam todas as orientações de distanciamento e higiene pessoal. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, a medida é benéfica para que as pessoas possam melhorar o aspecto mental.
Reblin afirma que a liberação está sendo realizada, mas mantendo todos os cuidados já indicados, além do distanciamento.
Essas atividades que estamos fazendo a liberação são nessa direção: de que a pessoa possa não circular como fazia habitualmente antes da pandemia, mas para que ela possa sair com uma criança, uma pessoa que está, durante quatro meses, totalmente isolada em casa, possa realizar uma atividade, por mais simples e breve que seja, de máscara, evitando a aproximação com outras pessoas, mantendo distância com outras pessoas, ressaltou.

Veja Também

Covid-19: ES vai reabrir parques estaduais em cidades sem risco alto

Com restrições, parques de Vitória voltam a abrir ao público

Para o subsecretário, isso é necessário visto o longo período de isolamento seguido pela população para a melhora da vida social e mental das pessoas.
"(...) Para que a pessoa também possa melhorar seu aspecto mental. Porque, infelizmente, quatro meses também traz transtornos importantes para a vida social e mental das pessoas"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo
Parque Estadual Paulo Cesar Vinha
Parque Estadual Paulo Cesar Vinha: acesso ao parque estava fechado desde março Crédito: Carlos Alberto Silva
Apesar da liberação, Reblin destaca o cuidado que as pessoas devem seguir tomando, já que a transmissão da doença continua acontecendo. O subsecretário diz para as pessoas continuarem receosas e ressalta que todas as atividades liberadas estão sendo feitas de forma essencial e individual.
Todos precisam se preocupar efetivamente com a possibilidade de adquirir a doença. Nosso mapa de risco vai prevendo onde é possível fazer a abertura de atividades. Quero ressaltar que nossas atividades, todas elas, são do ponto de vista individual. Nós não liberamos atividades que reúnam pessoas ou permitam aglomeração. Então, ir ao comércio, ao parque, é uma atividade essencialmente minha, individual. Ou com alguma criança que precisa eventualmente sair um pouco de casa, completou.
Com o decreto publicado no último sábado, foram reabertos os parques da Pedra Azul, em Domingos Martins; de Itaúnas, em Conceição da Barra; Paulo César Vinha, em Guarapari; Forno Grande e Mata das Flores, em Castelo; e a Cachoeira da Fumaça, entre Alegre IbitiramaVitória também definiu pela reabertura de parques municipais depois de um longo período fechados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados