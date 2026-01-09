Ciodes e Samu

Serviços do ES receberam mais de 560 trotes por dia em 2025

Mais de 200 mil chamados falsos para o Ciodes e Samu foram registrados ao longo do ano passado

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:53

ES recebeu mais de 560 trotes por dia em 2025 Crédito: Deyvison Reis

O Espírito Santo registrou mais de 560 trotes por dia em 2025. Foram 153.721 ligações falsas para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) ao longo do ano, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), e 52.266 para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Para quem atua com emergências 24h por dia, esse tipo de chamada atrapalha atendimentos reais, de pessoas que realmente estão precisando.

Toda vez que a gente tem um trote e, por algum motivo, esse trote prospera e a gente acaba deslocando um recurso operacional, eu deixo de atender outra demanda. Alguém pode perder a vida. A gente pode deixar de socorrer alguém lá na ponta porque deslocou o recurso de forma errada” Coronel Geovanio Ribeiro Gerente do Ciodes | Entrevista ao repórter Alberto Borém, da TV Gazeta

No caso do Ciodes, o número de ligações falsas corresponde a 5% do total de chamados. Ao todo, foram 2.803.807 de ligações em 2025, das quais 153.721 eram trotes. São chamados para a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

ES recebeu mais de 560 trotes por dia em 2025 Crédito: Deyvison Reis

No Espírito Santo, uma lei aprovada em dezembro de 2024 define uma multa de R$ 2.300 para quem faz ligações falsas. De acordo com o texto aprovado, a multa será aplicada aos proprietários das linhas telefônicas, sejam elas fixas ou móveis, quando a ligação for um trote.

É considerado um trote, segundo a lei, quando a ligação resulta em "frustração pela inexistência de eventos anunciados".

*Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta

