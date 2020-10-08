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Obra de R$ 66 milhões

Santa Casa de Vitória inicia construção de complexo na Vila Rubim

A previsão da administração do hospital é de que o novo empreendimento fique pronto até 2025 e atenda mais de 35 mil pacientes por mês em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 15:25

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 15:25

Complexo ambulatorial deve potencializar atendimentos; obras devem ficar prontas em 2025
Complexo ambulatorial deve potencializar atendimentos; obras devem ficar prontas em 2025 Crédito: Divulgação | Santa Casa de Vitória
A Santa Casa de Vitória deu início nesta quinta-feira (8) às obras de construção de um novo complexo ambulatorial na Vila Rubim, em Vitória. A previsão é de que o novo empreendimento fique pronto em 2025 e tenha capacidade para atender até 35,5 mil pessoas por mês em diversas especialidades médicas.
De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, para construir o novo prédio, a Santa Casa comprou seis imóveis na região que foram demolidos para dar espaço ao Centro de Especialidades. O valor total da obra é de R$ 66 milhões. Parte do investimento será feito com recursos próprios do hospital e a outra parte via emendas parlamentares.

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O novo Centro de Especialidades, na Avenida Presidente Florentino Avidos, terá oito pavimentos e vai ofertar atendimento a mais de 30 especialidades médicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Na manhã desta quinta-feira (8), a provedora Maria da Penha Rodrigues DAvila reuniu a direção do hospital e alguns membros da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (ISCMV) para uma benção do terreno que abrigará o imóvel. A celebração, realizada pelo padre Evaldo Ferreira, foi acompanhada por membros do hospital e também pelos trabalhadores da obra.

O EMPREENDIMENTO

O novo ambulatório de especialidades médicas da Santa Casa de Vitória tem previsão de ficar pronto até 2025. Com o novo imóvel, mais de 30 especialidades médicas terão atendimento ampliado, como ortopedia, ginecologia, oftalmologia e outros. Hoje, cerca de 90% de todos os atendimentos ambulatoriais na Santa Casa são destinados a pacientes do SUS.
O terreno, que possui cerca de 5 mil metros quadrados, também abrigará o novo centro de diagnóstico do hospital, além de salas de aula e áreas destinadas a ensino e pesquisa (a Santa Casa é um hospital-escola).
Complexo ambulatorial deve potencializar atendimentos; obras devem ficar prontas em 2025
Complexo ambulatorial deve potencializar atendimentos; obras devem ficar prontas em 2025 Crédito: Divulgação | Santa Casa de Vitória

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