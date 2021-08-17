Saidinha de Dia dos Pais: 63 detentos não voltaram aos presídios do ES

Na comparação com o benefício concedido no ano passado, o número representa um pequeno aumento de 0,2 ponto percentual. Em agosto de 2020, em comemoração à mesma data, foram liberados temporariamente 1.144 presos do regime semiaberto, dos quais 29 não retornaram no prazo previsto — o equivalente a 2,5% do total.

É o percentual de beneficiados com a saída temporária que não voltaram para os presídios

A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal e concedido pelo Poder Judiciário. O objetivo é permitir a adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade, visto que os beneficiados fazem parte do regime semiaberto e estão próximos de voltar à liberdade.