Do total de 2.312 detentos beneficiados com a saída temporária de Dia dos Pais neste ano, 63 não voltaram ao sistema prisional do Espírito Santo e são considerados foragidos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) nesta terça-feira (17).
Saidinha de Dia dos Pais - 63 detentos não voltaram aos presídios do ES
Na comparação com o benefício concedido no ano passado, o número representa um pequeno aumento de 0,2 ponto percentual. Em agosto de 2020, em comemoração à mesma data, foram liberados temporariamente 1.144 presos do regime semiaberto, dos quais 29 não retornaram no prazo previsto — o equivalente a 2,5% do total.
2,7% dos presos
É o percentual de beneficiados com a saída temporária que não voltaram para os presídios
Responsável pelos presídios do Espírito Santo, a Sejus havia informado que 1.390 presos tinham recebido o benefício da saída temporária de Dia dos Pais. Porém, a pasta esclareceu que o Poder Judiciário realiza liberações de forma escalonada e que houve inclusão de detentos do interior do Estado.
Entre os 2.312 beneficiados, três foram detidos por praticarem crimes durante o período em que estavam liberados temporariamente: dois foram presos na Grande Vitória por porte ilegal de arma de fogo e assalto; e um foi detido em Cachoeiro de Itapemirim, também após assaltar uma pessoa.
RECAPTURA DE FORAGIDOS
Os 63 presos que não voltaram ao sistema prisional no prazo determinado são considerados foragidos e passam por regressão de pena, podendo voltar ao regime fechado, por exemplo. Qualquer pessoa que tiver informação sobre eles deve entrar em contato com o Disque-Denúncia (181).
ENTENDA A SAÍDA TEMPORÁRIA
A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal e concedido pelo Poder Judiciário. O objetivo é permitir a adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade, visto que os beneficiados fazem parte do regime semiaberto e estão próximos de voltar à liberdade.