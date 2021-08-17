Dupla é presa em flagrante com 150 quilos de maconha em Guarapari

A equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu 150 quilos de maconha e prendeu, em flagrante, dois homens no bairro Village do Sol, em Guarapari. Eles são apontados como os responsáveis pela distribuição de drogas na Grande Vitória. A prisão ocorreu no último dia 10.
Durante as investigações, as equipes do Denarc conseguiram identificar o local onde os entorpecentes ficavam guardados e passaram a monitorar os suspeitos, que usavam uma casa exclusivamente como depósito das drogas.
“Em posse das informações, a equipe se deslocou até a residência e avistou um veículo suspeito e uma grande caixa de isopor, que geralmente é usada para guardar entorpecentes. Um dos policiais se aproximou no muro do lado do imóvel e conseguiu ver dois indivíduos cortando tabletes de maconha”, conta o titular do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Tarcísio Otoni.
Com o flagrante, o policial pulou o muro e conseguiu deter um dos suspeitos. O outro indivíduo tentou correr, mas foi preso por policiais que estavam em frente à residência. Ao realizarem buscas, foram encontrados 190 tabletes de maconha, totalizando 150 quilos.
Eles foram encaminhados ao Denarc, autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
OPERAÇÃO DA PF
Dias antes, também em Guarapari, uma grande operação da Polícia Federal na cidade desarticulou um grande esquema de importação e distribuição de drogas sintéticas e também haxixe. Uma mansão no interior do município funcionava como uma espécie de central do esquema que distribuía os entorpecentes na região, interior e também para fora do Espírito Santo.