Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Benefício

"Saidinha" de Dia dos Pais: 1.390 presos deixam presídios no ES

Detentos do regime semiaberto saíram nesta quarta-feira (4) e deverão retornar em uma semana; medida faz parte do processo de ressocialização
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 ago 2021 às 19:00

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 19:00

Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus
Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus Crédito: Divulgação | Secretaria de Justiça do Espírito Santo
Nesta quarta-feira (4), 1.390 detentos deixaram os presídios do Espírito Santo, em função do benefício de saída temporária do Dia dos Pais – que é comemorado no próximo domingo (8). A "saidinha" tem duração de uma semana. Sendo assim, eles devem retornar ao sistema prisional até o próximo dia 11.
Apesar do número informado pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), o total de detentos beneficiados pode aumentar. Isso porque a medida é adotada de acordo com decisões do Poder Judiciário, que costuma determinar as liberações de forma escalonada, por questões de logística e segurança.
Por nota, a Sejus esclareceu que os 1.390 presos já liberados englobam três unidades prisionais, mas ainda não especificou onde elas estão localizadas. A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sobre outras possíveis liberações e aguarda retorno.
Saidinha de Dia dos Pais - 1.390 presos deixam presídios no ES

Veja Também

Saidinha de Dia das Mães: dos 2.445 detentos, 63 não voltaram aos presídios no ES

Vale lembrar que os presos beneficiados com a saída temporária que não voltarem ao sistema dentro do prazo determinado são considerados foragidos e passam por regressão de pena. Isso significa que, quando forem recapturados, eles serão punidos e poderão voltar ao regime fechado, por exemplo.

PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO

A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal e concedido pelo Poder Judiciário. O objetivo é permitir a adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade, visto que os beneficiados fazem parte do regime semiaberto e estão próximos de voltar à liberdade.

Veja Também

Covid: mais de 4 mil estão com a 2ª dose atrasada em Cachoeiro

MPES denuncia membros da facção PCV por lavagem de dinheiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sejus TJES Sistema prisional Dia dos pais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados