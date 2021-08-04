Nesta quarta-feira (4), 1.390 detentos deixaram os presídios do Espírito Santo, em função do benefício de saída temporária do Dia dos Pais – que é comemorado no próximo domingo (8). A "saidinha" tem duração de uma semana. Sendo assim, eles devem retornar ao sistema prisional até o próximo dia 11.
Apesar do número informado pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), o total de detentos beneficiados pode aumentar. Isso porque a medida é adotada de acordo com decisões do Poder Judiciário, que costuma determinar as liberações de forma escalonada, por questões de logística e segurança.
Por nota, a Sejus esclareceu que os 1.390 presos já liberados englobam três unidades prisionais, mas ainda não especificou onde elas estão localizadas. A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sobre outras possíveis liberações e aguarda retorno.
Saidinha de Dia dos Pais - 1.390 presos deixam presídios no ES
Vale lembrar que os presos beneficiados com a saída temporária que não voltarem ao sistema dentro do prazo determinado são considerados foragidos e passam por regressão de pena. Isso significa que, quando forem recapturados, eles serão punidos e poderão voltar ao regime fechado, por exemplo.
PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO
A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal e concedido pelo Poder Judiciário. O objetivo é permitir a adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade, visto que os beneficiados fazem parte do regime semiaberto e estão próximos de voltar à liberdade.