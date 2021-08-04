"Saidinha" de Dia dos Pais: 1.390 presos deixam presídios no ES

Vale lembrar que os presos beneficiados com a saída temporária que não voltarem ao sistema dentro do prazo determinado são considerados foragidos e passam por regressão de pena. Isso significa que, quando forem recapturados, eles serão punidos e poderão voltar ao regime fechado, por exemplo.

A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal e concedido pelo Poder Judiciário. O objetivo é permitir a adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade, visto que os beneficiados fazem parte do regime semiaberto e estão próximos de voltar à liberdade.