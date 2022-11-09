O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa neste domingo, 13, e, além de dominar o conteúdo, os quase 3,4 milhões de candidatos que farão a prova também têm outras preocupações, como horários, duração da avaliação, o que podem levar e documentação necessária para acessar os locais de prova.
Para ajudar, A Gazeta produziu uma série de reportagens para que todos os estudantes possam ir para o exame sem dúvidas e tenham o melhor desempenho possível nos dois próximos fins de semana de prova. Também há dicas de preparo nesta reta final, a partir da consulta de profissionais da educação de instituições de ensino.
Neste primeiro domingo, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. Todos devem estar cientes, com antecedência, onde farão o Enem (veja aqui como consultar). E o estudante deve portar um documento oficial com foto, além do cartão de inscrição da prova.
Saiba tudo sobre o Enem e arrase no primeiro domingo de prova
A prova terá 5h30 de duração, já que, além das 45 questões de Linguagens e das 45 de Ciências Humanas, os estudantes também farão uma redação dissertativa-argumentativa. É o dia de teste com mais textos, o que torna a prova mais cansativa.
Lembrando que, passado este final de semana, o segundo dia de prova ocorrerá no outro domingo, dia 20. Serão mais 90 questões, divididas entre as áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias. A avaliação terá duração de cinco horas, o que permitirá aos estudantes administrarem o tempo com mais facilidade.