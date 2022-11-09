Saiba tudo sobre o Enem e arrase no primeiro domingo de prova

A prova terá 5h30 de duração, já que, além das 45 questões de Linguagens e das 45 de Ciências Humanas, os estudantes também farão uma redação dissertativa-argumentativa. É o dia de teste com mais textos, o que torna a prova mais cansativa.

Lembrando que, passado este final de semana, o segundo dia de prova ocorrerá no outro domingo, dia 20. Serão mais 90 questões, divididas entre as áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias. A avaliação terá duração de cinco horas, o que permitirá aos estudantes administrarem o tempo com mais facilidade.