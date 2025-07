Vai um 'cafezinho'?

Saco ou saca de café? Entenda a diferença durante a colheita no ES

Agrônomo explica que os dois termos estão corretos, mas têm significados diferentes na hora de falar do principal produto agrícola capixaba

De Norte a Sul do Espírito Santo, os produtores rurais se preparam anualmente para a temporada de colheita do café. Seja do tipo arábica ou conilon, em meio aos grãos e xícaras cheias de cafezinho fresquinho ainda surge uma dúvida: afinal, o termo correto é “saco” ou “saca” de café? Spoiler: os dois existem, mas só um deles vale um bom dinheiro.>

No Espírito Santo, de acordo com o site do Centro do Comércio de Café de Vitória, o valor atual de uma saca (60kg) de café conilon produzido no Norte do Estado é de cerca de R$ 1,2 mil. Já uma saca de café arábica, produzido na região Sul e no Caparaó do ES, pode custar até R$ 2 mil.>