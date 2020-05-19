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Mudanças no Transcol

Rodoviários voltam a protestar em Vitória contra retirada de cobradores

É o segundo dia de manifestação da categoria, que chegou a ameaçar iniciar uma greve, mas foi impedida pela Justiça do Trabalho. Cobradores do Transcol tiveram o contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida pelo período de dois meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 09:32

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 09:32

Rodoviários voltam a protestar em Vitória
Rodoviários voltam a protestar em Vitória Crédito: Reprodução
Um grupo de rodoviários voltou a protestar pelas ruas de Vitória, na manhã desta terça-feira (19), contra a decisão do governo do Estado do Espírito Santo de retirar os cobradores dos ônibus por dois meses das linhas do Sistema Transcol, na Grande Vitória.
É o segundo dia de manifestação da categoria, que chegou a ameaçar iniciar uma greve, mas foi impedida pela Justiça do Trabalho.
Os manifestantes saíram da Praça de Jucutuquara em passeata pela Avenida Vitória, passando pela Curva do Saldanha, liberando apenas uma faixa para o fluxo de veículos pequenos. Por volta das 9h desta terça-feira o grupo se encontrava na Avenida Jerônimo Monteiro, bloqueando parcialmente a pista e segue em direção ao Palácio Anchieta, no Centro. Às 10h, os manifestantes já tinham liberado o trânsito.

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A Guarda Municipal informou que o trânsito não apresentou lentidão na avenida Vitória porque o fluxo foi desviado para outras avenidas, como a Beira-Mar.  No entanto, o movimento causou muita lentidão na Jerônimo Monteiro. A Guarda Municipal não soube informar o número de manifestantes.
Rodoviários voltam a protestar em Vitória contra a retirada dos cobradores dos ônibus do Transcol
Rodoviários voltam a protestar em Vitória contra a retirada dos cobradores dos ônibus do Transcol Crédito: Reprodução
Os cobradores tiveram o contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida pelo período de dois meses, com a manutenção de parte da renda, conforme medida provisória do governo federal.
A decisão de suspender contratos  por tempo determinado e de reduzir a carga horária de outros trabalhadores se deu porque o sistema Transcol deixou de aceitar, desde domingo (17), dinheiro como forma de pagamento, como uma das medidas de prevenção ao coronavírus.

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