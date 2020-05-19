Rodoviários voltam a protestar em Vitória contra retirada de cobradores

Um grupo de rodoviários voltou a protestar pelas ruas de Vitória, na manhã desta terça-feira (19), contra a decisão do governo do Estado do Espírito Santo de retirar os cobradores dos ônibus por dois meses das linhas do Sistema Transcol, na Grande Vitória.
É o segundo dia de manifestação da categoria, que chegou a ameaçar iniciar uma greve, mas foi impedida pela Justiça do Trabalho.
Os manifestantes saíram da Praça de Jucutuquara em passeata pela Avenida Vitória, passando pela Curva do Saldanha, liberando apenas uma faixa para o fluxo de veículos pequenos. Por volta das 9h desta terça-feira o grupo se encontrava na Avenida Jerônimo Monteiro, bloqueando parcialmente a pista e segue em direção ao Palácio Anchieta, no Centro. Às 10h, os manifestantes já tinham liberado o trânsito.
A Guarda Municipal informou que o trânsito não apresentou lentidão na avenida Vitória porque o fluxo foi desviado para outras avenidas, como a Beira-Mar. No entanto, o movimento causou muita lentidão na Jerônimo Monteiro. A Guarda Municipal não soube informar o número de manifestantes.
Os cobradores tiveram o contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida pelo período de dois meses, com a manutenção de parte da renda, conforme medida provisória do governo federal.
A decisão de suspender contratos por tempo determinado e de reduzir a carga horária de outros trabalhadores se deu porque o sistema Transcol deixou de aceitar, desde domingo (17), dinheiro como forma de pagamento, como uma das medidas de prevenção ao coronavírus.