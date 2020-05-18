Protesto dos rodoviários trava trânsito no Centro de Vitória

O protesto dos rodoviários deu um nó no trânsito do Centro de Vitória na manhã desta segunda-feira (18). O grupo, que é contra a retirada de cobradores dos ônibus do Transcol, fez uma passeata saindo da praça de Jucutuquara e terminou o ato em frente ao Palácio Anchieta.
Os rodoviários fecharam parcialmente as avenidas Getúlio Vargas e Jerônimo Monteiro, liberando apenas uma faixa em cada sentido. O ato gerou muita lentidão. O congestionamento no sentido Bento Ferreira atravessou a Vila Rubim e se estendeu até a Segunda Ponte, afetando também o trânsito nas Cinco Pontes e na região de São Torquato, em Vila Velha.
Os rodoviários temem ser demitidos após o período de estabilidade garantido com a decisão de suspender o contrato de cobradores, com a manutenção da renda.
Conforme prevê medida provisória do governo federal, a decisão garante uma estabilidade de quatro meses para esses trabalhadores, já que o contrato será suspenso por dois meses.
A decisão de suspender contratos e de reduzir a carga horária de outros trabalhadores se deu porque o sistema Transcol deixou de aceitar, desde domingo (17), dinheiro como forma de pagamento, como uma das medidas de prevenção ao coronavírus.