Protesto dos rodoviários trava trânsito no Centro de Vitória

Protesto dos rodoviários trava trânsito na Grande Vitória Crédito: Internauta/ A Gazeta

protesto dos rodoviários deu um nó no trânsito do Centro de Vitória na manhã desta segunda-feira (18). O grupo, que é contra a retirada de cobradores dos ônibus do Transcol, fez uma passeata saindo da praça de Jucutuquara e terminou o ato em frente ao Palácio Anchieta.

Os rodoviários fecharam parcialmente as avenidas Getúlio Vargas e Jerônimo Monteiro, liberando apenas uma faixa em cada sentido. O ato gerou muita lentidão. O congestionamento no sentido Bento Ferreira atravessou a Vila Rubim e se estendeu até a Segunda Ponte, afetando também o trânsito nas Cinco Pontes e na região de São Torquato, em Vila Velha.

Os rodoviários temem ser demitidos após o período de estabilidade garantido com a decisão de suspender o contrato de cobradores, com a manutenção da renda.

Conforme prevê medida provisória do governo federal, a decisão garante uma estabilidade de quatro meses para esses trabalhadores, já que o contrato será suspenso por dois meses.