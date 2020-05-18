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Contra retirada de cobradores

Protesto dos rodoviários trava trânsito no Centro de Vitória

O grupo protestou contra a retirada de cobradores dos ônibus do Transcol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 11:06

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 11:06

Protesto dos rodoviários trava trânsito na Grande Vitória
Protesto dos rodoviários trava trânsito na Grande Vitória Crédito: Internauta/ A Gazeta
protesto dos rodoviários deu um nó no trânsito do Centro de Vitória na manhã desta segunda-feira (18). O grupo, que é contra a retirada de cobradores dos ônibus do Transcol, fez uma passeata saindo da praça de Jucutuquara e terminou o ato em frente ao Palácio Anchieta.
Os rodoviários fecharam parcialmente as avenidas Getúlio Vargas e Jerônimo Monteiro, liberando apenas uma faixa em cada sentido. O ato gerou muita lentidão. O congestionamento no sentido Bento Ferreira atravessou a Vila Rubim e se estendeu até a Segunda Ponte, afetando também o trânsito nas Cinco Pontes e na região de São Torquato, em Vila Velha.
Os rodoviários temem ser demitidos após o período de estabilidade garantido com a decisão de suspender o contrato de cobradores, com a manutenção da renda.

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Conforme prevê medida provisória do governo federal, a decisão garante uma estabilidade de quatro meses para esses trabalhadores, já que o contrato será suspenso por dois meses.
A decisão de suspender contratos e de reduzir a carga horária de outros trabalhadores se deu porque o sistema Transcol deixou de aceitar, desde domingo (17), dinheiro como forma de pagamento, como uma das medidas de prevenção ao coronavírus.
Protesto dos rodoviários trava trânsito na Grande Vitória
Protesto dos rodoviários trava trânsito na Grande Vitória Crédito: Internauta/ A Gazeta

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