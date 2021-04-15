Rodoviários de duas empresas seguem de braços cruzados pelo 2° dia no ES

Rodoviários das empresas Metropolitana e Tabuazeiro em paralisação nesta quarta-feira (14). Protesto continua nesta quinta-feira (15) Crédito: Kaique Dias

O protesto dos motoristas e cobradores das duas empresas começou nesta quarta (14). Na ocasião, os trabalhadores relataram para a reportagem da TV Gazeta que os salários estão atrasados há mais de um ano. Eles contam que houve uma negociação para o pagamento dos atrasados em 10 parcelas, mas apenas quatro foram pagas.

Os rodoviários disseram também que estão com os salários atrasados desde janeiro, quando receberam apenas parte dos rendimentos em adiantamento e o mesmo acontece com o ticket alimentação. De acordo com o Sindirodoviários, a paralisação vai continuar até que o impasse seja resolvido.

No Sistema Municipal de Vitória, 15 linhas que são operadas pela Viação Tabuazeiro estão sendo afetadas, segundo os motoristas. Já no Sistema Transcol, onde a Viação Metropolitana opera, são pelo menos quatro linhas afetadas: 500, 525, 535 e 514. No entanto, algumas dessas são operadas em conjunto com outras empresas, segundo os trabalhadores.

CETURB-ES

Nesta quarta (14), a Ceturb-ES havia informado que por conta do protesto da Metropolitana as demais empresas do consórcio fizeram o remanejamento dos veículos nas linhas operadas pela empresa e os usuários não foram afetados. A reportagem entrou em contato com o órgão que informou que a situação se repetiu nesta quinta (15), sem usuários prejudicados.

GVBUS

Já o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), entidade representante das empresas que operam no Sistema Transcol, havia informado na ocasião que a situação na empresa Metropolitana é pontual e que os consórcios responsáveis pelo Sistema Transcol estão com as linhas em operação normalmente. A reportagem também entrou em contato com a entidade novamente para saber que providências estão sendo tomadas para a resolução do impasse. Em nota, a GVBus enviou a mesma resposta.

“O GVBus informa que a situação na empresa Metropolitana é pontual e que os consórcios responsáveis pelo Sistema Transcol estão com as linhas em operação normalmente”, informou.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória havia informado nesta quarta-feira (14) que notificaria a Tabuazeiro para voltar com a circulação dos ônibus o quanto antes e que se colocaria a para intermediar a negociação entre empresa e trabalhadores. A reportagem voltou a entrar em contato com a administração municipal nesta quinta (15) para saber quantos bairros e moradores de Vitória estão sendo afetados pela paralisação e que medidas estão sendo tomadas para a solução do problema.

Por nota, a prefeitura informou que remanejou as linhas (212) Maria Ortiz/Santo Antônio, (121) Mário Cypreste/Jardim Camburi e (164) Mário Cypreste/Jardim Camburi via Marechal Campos. Disse também que a Viação Tabuazeiro será notificada ainda nesta quinta-feira pela Setran.

“O órgão destacou, ainda, que a administração municipal está aberta ao diálogo e que se dispõe a intermediar as negociações para que empresa e trabalhadores entrem em acordo, a fim de evitar prejuízos à população. O Sistema Municipal de Transporte é operado pelas empresas Unimar, Grande Vitória e Tabuazeiro. A Viação Tabuazeiro opera com 20 linhas, tem uma frota de 36 ônibus e faz 267 viagens por dia. As três empresas juntas possuem 182 veículos”, completou.

SETPES