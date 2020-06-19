Rio Novo do Sul endurece regras de funcionamento do comércio

Rio Novo do Sul decidiu endirecer as regras de funcionamento do comércio para conter o coronavírus Crédito: Divulgação/Redes Sociais

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O prefeito de Rio Novo do Sul , Thiago Fiorio Longui, decidiu endurecer as regras de funcionamento das atividades comerciais e a circulação de pessoas para evitar a transmissão do novo coronavírus . As medidas foram publicadas em um decreto nesta sexta-feira (19) e passam a valer a partir deste sábado (20), com 15 dias de duração.

O prefeito chegou a anunciar, no dia anterior, nas redes sociais, que decretaria lockdown, ou seja, o bloqueio total das atividades, mas preferiu não fazê-lo no momento. Thiago Fiorio informou ainda, que a possibilidade da paralisação total, para conter o avanço da doença, não está descartada.

Estou dialogando com a população. Preciso que entendam que o vírus não escolhe vítimas. Ninguém quer ter seu comércio fechado e ninguém quer adoecer, todavia é também nos comércios que ocorrem as grandes aglomerações. Uma coisa leva a outra. Se não diminuirmos o fluxo de pessoas nas ruas, não haverá outra alternativa que não seja o lockdown, disse Fiorio.

Pelo novo decreto, eventos e atividades com presença de público não poderão acontecer para evitar a aglomeração de pessoas. Fica proibido consumir de bebidas alcoólicas em vias e praças públicas da cidade. Pessoas com 60 anos ou mais e/ou que possuam alguma das comorbidades identificadas pelo Ministério da Saúde , devem evitar sair de casa.

MAIS DETALHES DAS NOVAS REGRAS

Estarão proibidos de funcionar durante o decreto: academias ou estúdios de qualquer atividade física, centros comerciais, galerias, estabelecimentos comerciais em geral, bares, barbearias, salões de estética e cabeleireiros, casas lotéricas, feiras públicas ou privadas de qualquer natureza, serviços ou comércio de ambulantes de qualquer natureza, o atendimento presencial em concessionária prestadora de serviço público, atendimento ao público presencial em agências bancárias, públicas ou privadas.

Serviços essenciais, como farmácias, clínicas e laboratórios, supermercados, mercados de alimentos, açougues, padarias, lojas de cuidados de animais, postos de combustíveis, oficinas e borracharias localizadas às margens da rodovia BR 101 podem funcionar.

Restaurantes e lanchonetes poderão trabalhar somente em regime de delivery ou retirada do produto no local. A mesma regra vale para distribuidores de gás de cozinha, água mineral, lojas de insumos agrícolas e materiais de construção.

Quem for pego cometendo alguma infração, pode sofrer penalidades. Segundo o decreto, se a pessoa for flagrada pelas autoridades sanitárias desrespeitando as normas será comunicada oficialmente, com recebimento e entrega formal da comunicação, cujas cópias serão encaminhadas à Polícia Civil e ao Ministério Público . Os agentes também poderão produzir provas lícitas das infrações, inclusive utilizando informações de redes sociais.

O município sulino, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no Painel Covid-19, tem, até a tarde desta sexta-feira (19), 81 casos da doença, 37 curados e três mortes pelo novo coronavírus. A taxa média de isolamento social é de 57%, abaixo dos 70% desejáveis pelas autoridades de saúde.