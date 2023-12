Horários especiais

Réveillon: confira o que vai funcionar no último dia do ano

A Gazeta fez um levantamento com serviços públicos, além de lojas, supermercados e bancos, com horários especiais de funcionamento neste fim de 2023

2023 está chegando ao fim e, com a proximidade da virada do ano, uma dúvida sobre o que vai funcionar no comércio e serviço público fica na cabeça de muitos capixabas. A reportagem de A Gazeta realizou um levantamento e traz uma lista com os horários de funcionamento de lojas, bancos, shoppings, supermercados e repartições públicas nesses últimos dias do ano antes do Réveillon.

Confira a lista a seguir.

Prefeituras

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória divulgou que na segunda-feira, dia 1° de janeiro, não haverá expediente administrativo nas repartições municipais. Serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão na Capital.

Unidades de Saúde: As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19h;

Pronto Atendimento (PA): O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na Rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas;

Atenção Psicossocial: O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também funcionarão no plantão 24 horas;

Vigilância Epidemiológica: O plantão da Vigilância Epidemiológica irá funcionar das 8 às 16h, podendo ser acionado pelo telefone (27) 3132-5019;

Disque-Silêncio: As denúncias podem ser feitas on-line por meio do site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online pelo celular e tablete (disponível para Android e iOS), disponível 24h. Outro meio de realizar denúncias de barulho excessivo é pelo telefone 156, no período das 8 às 22h, de segunda a sexta-feira. No caso de ruídos, mesmo após as 22 horas, a ligação é transferida automaticamente para a área do Disque-Silêncio com a ida a campo dos agentes de proteção ambiental;

Guarda Municipal: A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros. Agentes de trânsito da corporação atuarão nos três pontos de shows e queima de fogos: Camburi, Santo Antônio e São Pedro.;

Defesa Civil: A Defesa Civil de Vitória irá atuar em plantão 24h, podendo ser acionada pelo telefone (27) 98125-0986 . Em caso de ocorrências graves, a equipe estará pronta para atuação na capital;

Conselho Tutelar: A Secretaria de Assistência Social informa que os telefones de prontidão do Conselho Tutelar são: (27) 98141-0261 (Conselho Tutelar do Centro); (27) 98141-0265 (Conselho Tutelar Maruípe) e (27) 98141-0197 (Conselho Tutelar Continental).

VILA VELHA

Em Vila Velha, serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão no 1° de janeiro de 2024. Confira:

Saúde: Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas;

Guarda Municipal: A atuação segue normalmente e acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444;

Defesa Civil: Equipes estarão em regime de plantão e registros podem ser feitos pelos números 199 ou 193;

Posturas: O serviço de posturas seguirá em plantão e a fiscalização pode ser acionada pelo telefone (27) 3369-9460;

Serviço Especializado de Abordagem Social: O serviço poderá ser acionado ate as 22h, pelo telefone (27) 99281-3444;

Conselho Tutelar: Funcionará em regime de plantão 24h, podendo ser acionado pelo número (27) 99892-2714;

Auxílio-Funeral: Serviço atua das 8 às 20h nos finais de semana e feriados, sendo acionado pelo telefone (27) 98814-0266;

Serviços Urbanos: A coleta residencial vai funcionar conforme dia e horário de cada região;

Ouvidoria: Pode ser acionado pelo telefone 162.

SERRA

Segundo a Prefeitura da Serra, funcionarão apenas os serviços essenciais no dia 1° de janeiro, sendo eles:

Saúde: Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede terão atendimento 24 horas; O Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, também segue com atendimento 24 horas, e o Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, segue em plantão 24 horas;

Farmácia: A Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, irá funcionar das 7 às 19 horas. Para mais informações, o cidadão pode ligar para o telefone (27) 3338-9100;

Vigilância Sanitária: Denúncias podem ser feitas no número (27) 98166-1036;

Auxílio Funeral: Pode ser acionado todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 20h, pelo telefone (27) 98166-0814;

Conselho Tutelar: O serviço irá funcionar em plantão, podendo ser acionado pelo número (27) 98166-0515;

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): O centro irá funcionar das 7 às 18h, podendo ser solicitado pelo telefone (27) 98166-0161;

Abordagem Social: Pode ser acionado das 8 às 20h pelo telefone (27) 98166-0494;

Disque-Silêncio: Irá atuar das 16 às 2h, podendo ser solicitado pelo número (27) 99951-2321;

Fiscalização de Meio Ambiente: Funcionará de 18 a 0h e pode ser acionado pelo telefone (27) 99951-2321;

Fiscalização de posturas: O serviço pode ser solicitado das 16 até as 2h pelo número (27) 99517-9126;

Guarda Civil Municipal: A Guarda segue trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Agentes podem ser solicitados pelo telefone 3252-3711, das 7 às 22h;

Departamento de Operação de Trânsito: Agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias, podendo ser acionados pelo número 3252-3711, das 7 às 21h;

Defesa Civil: Serviço irá atuar em atendimento emergencial por conta da chuva, podendo ser acionado pelos números 99938-9500 e 199.

CARIACICA

Segundo a Prefeitura de Cariacica, não haverá expediente na próxima segunda-feira (1°) nas repartições públicas da administração municipal. Os serviços essenciais vão funcionar normalmente no feriado, sendo eles:

Saúde: As Unidades de Pronto Atendimento de Alto Lage e de Flexal irão funcionar em plantão 24h, já os Prontos Atendimentos de Nova Rosa da Penha e de Bela Vista seguem atendendo das 7 às 17h;

Defesa Civil: Serviço irá atuar em plantão 24h, podendo ser acionados pelo contato (27) 98831-6000 ou emergências pelo 199;

Coordenação de Necrópole: A liberação de sepultamentos nos cemitérios municipais deve ser feita de forma presencial no novo Centro Administrativo, que fica na Avenida Alice Coutinho, 109. O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 3354-5909;

Cemitérios: Os cemitérios estarão abertos das 7 às 17 horas;

Conselho Tutelar de Cariacica: Seguem em plantão 24h, podendo ser acionado pelos contatos 98818-4538 / 98819-2886 / 98818-4330 / 98818-5302;

Demais serviços: Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município; manutenção de equipamentos públicos e coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

VIANA

A Prefeitura de Viana informa que, nos dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, ponto facultativo e feriado de Ano-Novo, respectivamente, não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante o feriado, o município de Viana vai manter os serviços essenciais, sendo elas:

Saúde: Os Prontos Atendimentos 24 horas de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;

Defesa Civil: Equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;

Guarda Municipal: Agentes irão atuar normalmente em plantão 24h; o serviço pode ser acionado pelo número (27) 99738-8787;

Equipe de limpeza: Coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS);

Assistência Social: Irá funcionar em sistema de plantão para prestação de Auxílio Funeral; o serviço pode ser acionado pelo número (27) 98123-0071;

Conselho Tutelar: Funcionará em plantão e o munícipe pode entrar em contato pelo telefone (27) 99818-4446;

Cemitérios: Cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7 e 17h. Para informações e serviços, população podem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.

Governo do ES

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informa que, conforme preveem os decretos nº 273-S e nº 2.779-S de 2023, não haverá expediente nos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual no dia 1° de janeiro de 2024. As medidas não contemplam as unidades que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação.

Tribunal de Justiça (TJES)

O Poder Judiciário do Espírito Santo (TJES) funcionará em regime de plantão de 20 de dezembro a 7 de janeiro de 2024, conforme divulgado em A Gazeta.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informa que os supermercados deverão estar fechados no dia 1° de janeiro de 2024, conforme determinado pela Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicomerciários e a Fecomércio. No dia 31 de dezembro de 2023, o funcionamento é liberado, exceto caso haja acordos regionais previamente firmados junto aos sindicatos.

PERIM

Dia 30/12 (sábado): lojas abertas das 8 às 21h;

lojas abertas das 8 às 21h; Dia 31/12 (domingo): lojas fechadas;

lojas fechadas; Dia 1º/01 (segunda-feira): lojas fechadas

EXTRABOM

Dia 31/12 (domingo): lojas abertas das 7 às 18h;

lojas abertas das 7 às 18h; Dia 1º/01 (segunda-feira): lojas fechadas

*O supermercado Extrabom informou que haverá exceções no horário especial do dia 31 de dezembro nas seguintes lojas: supermercados em Guarapari, que funcionará até as 20h; em São Mateus, que irá funcionar das 8 às 18h. Os supermercados Extrabom em Colatina e em São Silvano não funcionarão no dia 31 (domingo).

SHOPPINGS

Conforme o noticiado por A Gazeta, os shoppings da Grande Vitória irão funcionar em horário especial no feriadão de Natal. Confira como será clicando aqui.

Bancos

Conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária, sábados, domingos e feriados de âmbito nacional e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Por esse motivo, os bancos não funcionarão na segunda-feira, dia 1 de janeiro de 2024, quando é celebrado o Ano-Novo, Confraternização Universal.

Nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

“Mesmo durante feriados, os canais digitais e caixas eletrônicos estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário”, ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).

Comércios de rua

GLÓRIA

Dia 31/12 (domingo): lojas abertas das 9 às 16h;

lojas abertas das 9 às 16h; Dia 1º/01 (segunda-feira): lojas fechadas

CAMELÔS DO PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS

Dia 31/12 (domingo): funcionamento opcional;

funcionamento opcional; Dia 1º/01 (segunda-feira): não irão trabalhar

LOJAS DE CARIACICA (AV, EXPEDITO GARCIA)

Dia 30/12 (sábado): lojas abertas das 9 às 16h;

lojas abertas das 9 às 16h; Dia 31/12 (domingo): lojas fechadas;

lojas fechadas; Dia 1º/01 (segunda-feira): lojas fechadas

LOJAS EM LARANJEIRAS (AV. CENTRAL)

Dia 30/12 (sábado): lojas abertas das 8 às 18h;

lojas abertas das 8 às 18h; Dia 31/12 (domingo): lojas abertas de 8 às 16h;

lojas abertas de 8 às 16h; Dia 1º/01 (segunda-feira): lojas fechadas

