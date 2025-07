Crime em Itararé

Réu é condenado a 26 anos de prisão por homicídio de jovem em Vitória

Julgamento, que teve segurança reforçada após relatos de ameaças a autoridades, aconteceu nesta quarta-feira (16); outro réu foi condenado, em maio, a 27 anos de prisão

Publicado em 16 de julho de 2025 às 21:46

Glaydson Alvarenga Soares, conhecido como “Pajé”, foi condenado a 26 anos de prisão pelo homicídio qualificado de Felypy Antônio Chaves, ocorrido em 2022 no bairro Itararé, em Vitória. O réu, que já estava preso preventivamente, cumprirá a pena em regime inicialmente fechado. >

O julgamento aconteceu nesta quarta-feira (16), no Fórum Criminal de Vitória, e teve segurança reforçada após relatos de ameaças a autoridades durante o júri de outro envolvido no crime, no mês de maio.>

As provas sustentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) resultaram na condenação de Glaydson pelo crime de homicídio qualificado, com perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, o que resultou em uma pena de 24 anos de prisão, além do crime de posse ilegal de arma de fogo, com pena de dois anos de prisão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo na época dos fatos. >

Policiais aguardam julgamento

Walace Luiz dos Santos Souza, denunciado pelo mesmo crime, foi condenado em maio a 27 anos de prisão, sendo 24 anos pelo homicídio qualificado e três anos por porte ilegal de arma de fogo.>

>

O caso tem ainda outros três réus, policiais militares, que aguardam julgamento de recurso junto ao Poder Judiciário. São eles:>

Cabo Ronniery Vieira Peruggia, por homicídio, com perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e fraude processual;

Cabo José Moreno Valle da Silva, por homicídio, com perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima;

Cabo Welquerson Cunha de Moraes, por homicídio, com perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. >

Welquerson responde em liberdade por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os demais permanecem presos preventivamente.>

Segundo o MPES, uma sexta pessoa foi excluída da denúncia, devido à retirada da denúncia de crime de organização criminosa.>

Entenda o caso

Felypy Antônio Chaves foi morto no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta da 01h34, ao lado da arquibancada do campo de futebol, no bairro Itararé. >

No dia do crime, um carro com quatro pessoas e uma moto, com dois ocupantes, chegaram a uma rua próximo à Unidade de Saúde de Itararé. A moto teria sido utilizada para bloquear o tráfego. >

Nas imagens do videomonitoramento obtidas pela investigação é possível ver que os quatro saem do veículo e seguem para a quadra, local do homicídio. As câmeras também registram os tiros. Logo depois, seis pessoas deixam o local.>

A reportagem tenta localizar a defesa de Glaydson Alvarenga Soares e o espaço segue aberto. >

