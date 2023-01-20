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Centro cultural

Restauro do Carmélia segue parado e governo do ES planeja nova licitação

Espaço foi concedido pela União ao governo do Estado em outubro de 2021, mas teve as obras paralisadas em maio de 2022, após rompimento de contrato
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 jan 2023 às 16:24

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 16:24

Centro Cultural Carmélia de Souza
Centro Cultural Carmélia de Souza Crédito: Vitor Jubini
Após mais de um ano desde a cessão do Centro Cultural Carmélia feita pela União para o governo do Estado, o espaço segue com obras paradas. Em maio de 2022, as primeiras intervenções iniciadas no local foram paralisadas e o contrato firmado entre a empresa responsável e Secretaria de Estado de Turismo (Setur) rompido.
Agora, a Setur informou que tem trabalhado na elaboração dos projetos para uma nova licitação que contemplará a reforma e o restauro do centro cultural em Vitória. A previsão é finalizar essa etapa ainda em 2023. 
A pasta destacou que rescindiu o contrato com a empresa licitada responsável pela primeira etapa da reforma, como noticiado por A Gazeta em 3 de maio de 2022. Essa etapa contemplaria a manutenção do telhado, para corrigir infiltrações, além da manutenção na calçada e o reparo de muros e do jardim. A Setur informou naquele momento que a contratada para as obras não cumpriu o cronograma estabelecido. 
Restauro do Carmélia segue parado e governo do ES planeja nova licitação
A expectativa da Setur era a de concluir os procedimentos para contratação da obra geral de reforma do Carmélia no segundo semestre de 2022. Em entrevista para A Gazeta em outubro de 2021, a então secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, informou que o valor do contrato do primeiro estágio da reforma era de R$ 700 mil. Atualmente, a pasta é comandada por Weverson Valcker Meireles.
O espaço integra o projeto do Governo do Estado, denominado “Cidade Administrativa”, que visa a concentrar no Centro da Capital o núcleo administrativo do Estado. No antigo Centro Cultural Carmélia está previsto o funcionamento da Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV-ES) – autarquia vinculada à Superintendência Estadual de Comunicação (Secom) – e reabertura do teatro.

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Mesmo com a estrutura comprometida, o imóvel era sede da TV Educativa. A Setur informou que todo o aparato da RTV-ES foi transferido e integrado na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha). Apesar de não ocupar mais o Carmélia, a TVE ainda faz a gestão e mantêm a vigilância do local.
A unificação da RTV-ES ocorreu em novembro de 2022. Depois de 50 anos, as emissoras passaram a estar, novamente, no mesmo local. Todo o processo de unificação durou quatro anos, tendo como marco a chegada do controle-mestre, o “coração” de uma emissora, à sede na Reta da Penha.

Reformulação do espaço

Em entrevista dada para A Gazeta em 2021, o diretor-residente da RTV-ES, Igor Pontini, disse que via o futuro do centro cultural como um espaço transmídia. Uma parte seria ocupada pela Rádio Espírito Santo e TV Educativa e a outra com o teatro remodelado, apostando na possibilidade de absorver e captar conteúdos produzidos pela TV e pela emissora de rádio.
"Vamos trabalhar a questão da acessibilidade, com espaços para cadeirantes entre os assentos. O palco deve manter seus 1,278 metros. Devemos investir em equipamentos de iluminação, sonorização, projeção e captação de imagens”, alegou na época.
“Pensamos uma política de ocupação que deve ser feita em parceria com a Secult-ES (Secretaria de Estado da Cultura), para desenvolver apresentações artísticas, projeções audiovisuais, como pequenas mostras de cinema, ensaios de peças, shows musicais e lançamentos de bandas. Além disso, devolveremos projetos educativos envolvendo as escolas com a Secretaria Estadual de Educação", afirmou. 
"O teatro deve ganhar uma sala para acomodação de equipamentos musicais e todo o tratamento acústico deve ser refeito, assim, vamos resolver uma das maiores reclamações dos artistas que se apresentavam no local", detalhou o diretor-presidente, também informando que, na área externa, estavam previstos uma cafeteria, banheiros e será feita a separação dos acessos de entrada do teatro e da RTV.

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