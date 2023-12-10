Quem é a capixaba que homenageou Cássia Eller na capa do Google Brasil

Aos 24 anos, Amanda é graduanda em Design na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . Ela fez dois anos de Artes Plásticas na instituição pública e chegou a cursar Publicidade e Propaganda, na Faesa. “Trabalho mais ou menos desde 2018 com design e ilustração”, conta.

Amanda Lobos fez arte sobre Cássia Eller para o Google Brasil Crédito: Arquivo pessoal

Após passar por essas outras áreas alinhadas ao campo da ilustração, foi no curso de Design que ela se encontrou. Com cinco anos de carreira, Amanda tem uma trajetória com diversos prêmios importantes no segmento de design, sendo premiada no LAD Young Talent 2023 - Latin American Design Awards, Prêmio Brasileiro de Design 2021/2022/2023, Adobe Stock Artist Development Fund Recipient 2021 e na Bienal Iberoamericana de Diseño.

Google Doodle em homenagem à Cássia Eller foi feito por capixaba Crédito: Google

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Amanda conta que o convite para a arte sobre Cassia Eller foi feito pelo Google com a proposta, temática e as etapas de aprovação, que passaram pela equipe brasileira da empresa.

"Foi um sentimento muito maluco de homenagear alguém que fez parte da minha infância e tem tanto peso de referência para mim como artista, talento e pessoa" Amanda Lobos - Ilustradora e designer

“Ouvia o álbum Acústico MTV dela com meus pais e irmã e acho que foi algo marcante para grande parte da família. Cássia foi muito importante para a música brasileira. A composição de ‘O Segundo Sol’ foi a maior inspiração para essa ilustração. Depois de adulta também entendi a potência dela ser abertamente bissexual desde os anos 90”, relembra.