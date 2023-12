Doodle especial

Quem é a capixaba que homenageou Cássia Eller na capa do Google Brasil

Amanda Lobos tem 24 anos, atua desde 2018 com ilustração e tem uma trajetória marcada por prêmios importantes no ramo do design

No dia em que Cassia Eller completaria 61 anos, coube a uma capixaba representar a artista em uma homenagem feita na capa do Google Brasil neste domingo (10). Moradora de Itapuã, em Vila Velha, a ilustradora e designer Amanda Lobos foi convidada pela empresa para construir uma peça sobre uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Confira as etapas de criação da arte no vídeo acima.

Aos 24 anos, Amanda é graduanda em Design na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ela fez dois anos de Artes Plásticas na instituição pública e chegou a cursar Publicidade e Propaganda, na Faesa. “Trabalho mais ou menos desde 2018 com design e ilustração”, conta.

Amanda Lobos fez arte sobre Cássia Eller para o Google Brasil. (Arquivo pessoal)

Após passar por essas outras áreas alinhadas ao campo da ilustração, foi no curso de Design que ela se encontrou. Com cinco anos de carreira, Amanda tem uma trajetória com diversos prêmios importantes no segmento de design, sendo premiada no LAD Young Talent 2023 - Latin American Design Awards, Prêmio Brasileiro de Design 2021/2022/2023, Adobe Stock Artist Development Fund Recipient 2021 e na Bienal Iberoamericana de Diseño.

Google Doodle em homenagem à Cássia Eller foi feito por capixaba . (Google)

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Amanda conta que o convite para a arte sobre Cassia Eller foi feito pelo Google com a proposta, temática e as etapas de aprovação, que passaram pela equipe brasileira da empresa.

Foi um sentimento muito maluco de homenagear alguém que fez parte da minha infância e tem tanto peso de referência para mim como artista, talento e pessoa Amanda Lobos • Ilustradora e designer

“Ouvia o álbum Acústico MTV dela com meus pais e irmã e acho que foi algo marcante para grande parte da família. Cássia foi muito importante para a música brasileira. A composição de ‘O Segundo Sol’ foi a maior inspiração para essa ilustração. Depois de adulta também entendi a potência dela ser abertamente bissexual desde os anos 90”, relembra.

O Doodle é uma alteração especial e temporária do logotipo nas páginas iniciais da plataforma, para comemorar feriados, eventos, conquistas e figuras históricas notáveis.

