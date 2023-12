Arte de designer capixaba sobre Cássia Eller vai parar na capa do Google Brasil

Um homem foi roubado, espancado e ainda teve os pneus do seu veículo furados por dois criminosos na manhã de sábado (9) em Rio Bananal, no Norte do Estado.

A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a informação de que em frente à igreja católica, na localidade de São Paulo, havia uma vítima de roubo, aparentemente desacordada. A equipe foi ao local e encontrou um carro com os quatro pneus furados. No interior do veículo, havia um homem com sinais de embriaguez e escoriações na região da boca. Questionado sobre o que teria acontecido, ele disse que estava em um bar na Fazenda Giubert, onde conheceu alguns rapazes. Um indivíduo pediu carona a ele e no momento em que passavam por um quebra molas, próximo à Igreja de São Paulo, foram abordados por dois suspeitos em uma motocicleta. O homem disse aos militares que foi ameaçado com uma faca e teve uma bolsa roubada. Além disso, foi agredido fisicamente e os suspeitos furaram os pneus do carro com a arma branca. Ele foi encaminhado ao hospital municipal onde permaneceu sob cuidados médicos, sendo orientado a registrar o fato na delegacia.