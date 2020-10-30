Queda de marquise em Vitória: imóveis da região passarão por vistoria, diz Defesa Civil

Marquise de uma loja de informática desaba na Praça Oito Crédito: Vitor Jubini

A Defesa Civil de Vitória interditou o imóvel em que uma marquise desabou na Praça Oito, no centro da Capital, nesta quinta-feira (29) , até que o proprietário faça e ateste os reparos necessários. Apesar de as edificações do entorno não terem sido interditadas, o coordenador do órgão Jonathan Jantorno afirmou que elas também passarão por uma vistoria.

O imóvel que sofreu o sinistro foi totalmente interditado até que seja apresentado pelo proprietário um atestado de estabilidade da edificação, e os imóveis do entorno vão ser monitorados e passar por vistoria também. Mas, por enquanto, só esse está sendo interditado, disse Jantorno, em entrevista à TV Gazeta.

O código de edificações dá a responsabilidade ao proprietário pelas condições de estabilidade, segurança e insalubridade do imóvel. Caso seja constatado algum tipo de irregularidade, o próprio munícipe ao passar na rua e se deparar com uma marquise com risco de desabamento, ou uma fachada com risco de desplacamento de reboco, pode acionar a prefeitura, destacou.

Os canais de contato são o Fala Vitória 156, e os telefones da Defesa Civil, no (27) 3382-6168 ou o plantão 24 horas, no (27) 98818-4432.

IMÓVEL FOI NOTIFICADO EM JANEIRO

De acordo com a Defesa Civil de Vitória, o imóvel onde a marquise desabou integra uma lista de 201 edificações que foram notificadas preventivamente para fazer manutenção e reparos na estrutura nos últimos dois anos. No caso da marquise, a notificação foi em janeiro deste ano.

A notificação foi para manutenção preventiva e reparos preventivos e apresentação de laudo estrutural que atestasse a estabilidade das edificações. [...] Esse foi um caso notificado. O proprietário tinha ciência e sabia da necessidade de manutenção, explicou o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno.

O local, onde fica uma loja que foi inaugurada nesta quinta-feira (29) e estava em suas primeiras horas de funcionamento, foi interditado após o acidente e novamente notificado. Com a nova notificação, o proprietário tem um prazo para corrigir as irregularidades e entregar um laudo que ateste a estabilidade da edificação. A Prefeitura de Vitória fez a limpeza e retirada do material.

A prefeitura também informou que a fiscalização das fachadas e marquises é contínua e ocorre permanentemente em toda a cidade e que a responsabilidade de manter as marquises e fachadas em bom estado é do proprietário do imóvel.

Marquise de imóvel desaba na Praça Oito Crédito: Murilo Cuzzuol

O DESABAMENTO

A marquise de um imóvel desabou na Praça Oito, no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (29). Um camelô foi atingido e teve ferimentos na cabeça. Ele foi atendido por uma ambulância do Samu e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. Ele recebeu alta ainda nesta quinta e se recupera em casa, em Cariacica.

QUANDO PERCEBI, JÁ ESTAVA NO CHÃO, DIZ VÍTIMA

Em entrevista ao G1 ES, na noite desta quinta-feira (29), o ambulante Willian Barbosa de Oliveira disse que, no momento do acidente, aproveitava a sombra da marquise para se proteger do sol.